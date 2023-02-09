https://ria.ru/20230209/rassledovanie-1850819561.html
ЛНР требует расследовать убийство солдатом ВСУ российских военнопленных
ЛНР требует расследовать убийство солдатом ВСУ российских военнопленных - РИА Новости, 09.02.2023
ЛНР требует расследовать убийство солдатом ВСУ российских военнопленных
Омбудсмен Луганской Народной республики Виктория Сердюкова потребовала от международных правозащитных организаций провести расследование в связи с... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:07
2023-02-09T13:07
2023-02-09T13:07
в мире
россия
луганская народная республика
виктория сердюкова
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Омбудсмен Луганской Народной республики Виктория Сердюкова потребовала от международных правозащитных организаций провести расследование в связи с распространенным видео расстрела украинским военным российских военнопленных. Сердюкова сообщила, что ранее в сети распространилось видео жестокой казни украинским солдатом военнослужащих ВС РФ. На кадрах украинский военный спрашивает одного из обездвиженных российских солдат, из какого он подразделения, после чего расстреливает его. "Требуем от международных правозащитных организаций принять все необходимые меры по фиксации данного преступления и провести должное расследование", - написала она в своем Telegram-канале. Она добавила, что подобные действия являются еще одним подтверждением того, что против России воюют настоящие хладнокровные убийцы, которым не знакомо такое понятие как гуманизм.
https://ria.ru/20230209/naemniki-1850791237.html
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в мире, россия, луганская народная республика, виктория сердюкова
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Виктория Сердюкова
ЛНР требует расследовать убийство солдатом ВСУ российских военнопленных
Омбудсмен ЛНР требует расследовать убийство украинским солдатом российских военнопленных