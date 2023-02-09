https://ria.ru/20230209/rassledovanie-1850819561.html

ЛНР требует расследовать убийство солдатом ВСУ российских военнопленных

ЛНР требует расследовать убийство солдатом ВСУ российских военнопленных - РИА Новости, 09.02.2023

ЛНР требует расследовать убийство солдатом ВСУ российских военнопленных

Омбудсмен Луганской Народной республики Виктория Сердюкова потребовала от международных правозащитных организаций провести расследование в связи с... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:07

2023-02-09T13:07

2023-02-09T13:07

в мире

россия

луганская народная республика

виктория сердюкова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Омбудсмен Луганской Народной республики Виктория Сердюкова потребовала от международных правозащитных организаций провести расследование в связи с распространенным видео расстрела украинским военным российских военнопленных. Сердюкова сообщила, что ранее в сети распространилось видео жестокой казни украинским солдатом военнослужащих ВС РФ. На кадрах украинский военный спрашивает одного из обездвиженных российских солдат, из какого он подразделения, после чего расстреливает его. "Требуем от международных правозащитных организаций принять все необходимые меры по фиксации данного преступления и провести должное расследование", - написала она в своем Telegram-канале. Она добавила, что подобные действия являются еще одним подтверждением того, что против России воюют настоящие хладнокровные убийцы, которым не знакомо такое понятие как гуманизм.

https://ria.ru/20230209/naemniki-1850791237.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, луганская народная республика, виктория сердюкова