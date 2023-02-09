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ЛНР требует расследовать убийство солдатом ВСУ российских военнопленных - РИА Новости, 09.02.2023
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ЛНР требует расследовать убийство солдатом ВСУ российских военнопленных
ЛНР требует расследовать убийство солдатом ВСУ российских военнопленных - РИА Новости, 09.02.2023
ЛНР требует расследовать убийство солдатом ВСУ российских военнопленных
Омбудсмен Луганской Народной республики Виктория Сердюкова потребовала от международных правозащитных организаций провести расследование в связи с... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:07
2023-02-09T13:07
в мире
россия
луганская народная республика
виктория сердюкова
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Омбудсмен Луганской Народной республики Виктория Сердюкова потребовала от международных правозащитных организаций провести расследование в связи с распространенным видео расстрела украинским военным российских военнопленных. Сердюкова сообщила, что ранее в сети распространилось видео жестокой казни украинским солдатом военнослужащих ВС РФ. На кадрах украинский военный спрашивает одного из обездвиженных российских солдат, из какого он подразделения, после чего расстреливает его. "Требуем от международных правозащитных организаций принять все необходимые меры по фиксации данного преступления и провести должное расследование", - написала она в своем Telegram-канале. Она добавила, что подобные действия являются еще одним подтверждением того, что против России воюют настоящие хладнокровные убийцы, которым не знакомо такое понятие как гуманизм.
https://ria.ru/20230209/naemniki-1850791237.html
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в мире, россия, луганская народная республика, виктория сердюкова
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Виктория Сердюкова
13:07 09.02.2023
 
ЛНР требует расследовать убийство солдатом ВСУ российских военнопленных

Омбудсмен ЛНР требует расследовать убийство украинским солдатом российских военнопленных

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Омбудсмен Луганской Народной республики Виктория Сердюкова потребовала от международных правозащитных организаций провести расследование в связи с распространенным видео расстрела украинским военным российских военнопленных.
Сердюкова сообщила, что ранее в сети распространилось видео жестокой казни украинским солдатом военнослужащих ВС РФ. На кадрах украинский военный спрашивает одного из обездвиженных российских солдат, из какого он подразделения, после чего расстреливает его.
"Требуем от международных правозащитных организаций принять все необходимые меры по фиксации данного преступления и провести должное расследование", - написала она в своем Telegram-канале.
Она добавила, что подобные действия являются еще одним подтверждением того, что против России воюют настоящие хладнокровные убийцы, которым не знакомо такое понятие как гуманизм.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
12:07Специальная военная операция на Украине
Украинские военные отрубают руки и головы погибшим иностранным наемникам
 
В миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаВиктория Сердюкова
 
 
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