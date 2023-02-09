https://ria.ru/20230209/rakety-1850758589.html

США может не хватить средств, чтобы перехватить ракеты КНДР, пишут СМИ

США может не хватить средств, чтобы перехватить ракеты КНДР, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2023

США может не хватить средств, чтобы перехватить ракеты КНДР, пишут СМИ

США может не хватить средств противоракетной обороны, чтобы перехватить межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) КНДР, сообщает газета Politico со ссылкой РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:02

2023-02-09T11:02

2023-02-09T11:02

в мире

кндр (северная корея)

ким чен ын

сша

аляска

калифорния

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. США может не хватить средств противоракетной обороны, чтобы перехватить межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) КНДР, сообщает газета Politico со ссылкой на экспертов. Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в ночном военном параде в честь 75-летия основания Корейской народной армии (КНА). По данным СМИ, в параде участвовали новая, предположительно, твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) и новые танки, наименование которых неизвестно. Как сообщает Politico, согласно снимкам парада, в нем участвовала колонна из 10-12 северокорейских МБР "Хвасон-17". "У США есть только 44 перехватчика наземного базирования, которые можно запустить с Аляски и Калифорнии для уничтожения приближающейся МБР в полете. Если предположить, что на северокорейском оружии могут разместиться четыре боеголовки, вполне возможно, что Пхеньян сможет выпустить по США больше боеголовок, чем у США есть перехватчиков", - говорится в сообщении издания. Как подчеркивает Politico, комментария от Совета национальной безопасности США по ситуации пока не последовало.

https://ria.ru/20230209/kndr-1850736314.html

кндр (северная корея)

сша

аляска

калифорния

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), ким чен ын, сша, аляска, калифорния