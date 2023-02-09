США может не хватить средств, чтобы перехватить ракеты КНДР, пишут СМИ
Politico: у США может не хватить средств ПРО, чтобы перехватить баллистические ракеты КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. США может не хватить средств противоракетной обороны, чтобы перехватить межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) КНДР, сообщает газета Politico со ссылкой на экспертов.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в ночном военном параде в честь 75-летия основания Корейской народной армии (КНА). По данным СМИ, в параде участвовали новая, предположительно, твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) и новые танки, наименование которых неизвестно.
Как сообщает Politico, согласно снимкам парада, в нем участвовала колонна из 10-12 северокорейских МБР "Хвасон-17".
"У США есть только 44 перехватчика наземного базирования, которые можно запустить с Аляски и Калифорнии для уничтожения приближающейся МБР в полете. Если предположить, что на северокорейском оружии могут разместиться четыре боеголовки, вполне возможно, что Пхеньян сможет выпустить по США больше боеголовок, чем у США есть перехватчиков", - говорится в сообщении издания.
Как подчеркивает Politico, комментария от Совета национальной безопасности США по ситуации пока не последовало.