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Путин отметил роль гражданской авиации в развитии России - РИА Новости, 09.02.2023
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Путин отметил роль гражданской авиации в развитии России
Путин отметил роль гражданской авиации в развитии России - РИА Новости, 09.02.2023
Путин отметил роль гражданской авиации в развитии России
Гражданская авиация сохраняет стратегическое значение, играя важную роль в развитии России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T20:03
2023-02-09T20:03
безопасность
россия
дальний восток
владимир путин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Гражданская авиация сохраняет стратегическое значение, играя важную роль в развитии России, заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что важную роль авиация сохраняет и сегодня. "Трудно переоценить вклад гражданского воздушного флота в развитие нашей страны. Без него невозможно представить достижения индустриализации, освоения Сибири, Дальнего Востока, Заполярья...И в наши дни гражданская авиация сохраняет свое особое стратегическое значение, играет ключевую роль в поступательном развитии нашей огромной страны", - отметил президент.
https://ria.ru/20230209/putin-1850953124.html
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безопасность, россия, дальний восток, владимир путин
Безопасность, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин
20:03 09.02.2023
 
Путин отметил роль гражданской авиации в развитии России

Путин: гражданская авиация сохраняет свое значение, играя важную роль в развитии России

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с представителями авиационной отрасли в день 100-летия российской гражданской авиации
Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями авиационной отрасли в день 100-летия российской гражданской авиации - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями авиационной отрасли в день 100-летия российской гражданской авиации
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Гражданская авиация сохраняет стратегическое значение, играя важную роль в развитии России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ее (авиации - ред.) создание и бурное развитие послужило мощным стимулом для науки и техники, промышленного производства и системы образования. Мы по праву гордимся славной историей гражданской авиации и гражданского воздушного флота", - сказал Путин на торжественном концерте в День авиации в Кремле.
Он добавил, что важную роль авиация сохраняет и сегодня.
"Трудно переоценить вклад гражданского воздушного флота в развитие нашей страны. Без него невозможно представить достижения индустриализации, освоения Сибири, Дальнего Востока, Заполярья...И в наши дни гражданская авиация сохраняет свое особое стратегическое значение, играет ключевую роль в поступательном развитии нашей огромной страны", - отметил президент.
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