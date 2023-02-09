Путин отметил роль гражданской авиации в развитии России
Путин: гражданская авиация сохраняет свое значение, играя важную роль в развитии России
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с представителями авиационной отрасли в день 100-летия российской гражданской авиации
Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями авиационной отрасли в день 100-летия российской гражданской авиации
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Гражданская авиация сохраняет стратегическое значение, играя важную роль в развитии России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ее (авиации - ред.) создание и бурное развитие послужило мощным стимулом для науки и техники, промышленного производства и системы образования. Мы по праву гордимся славной историей гражданской авиации и гражданского воздушного флота", - сказал Путин на торжественном концерте в День авиации в Кремле.
Он добавил, что важную роль авиация сохраняет и сегодня.
"Трудно переоценить вклад гражданского воздушного флота в развитие нашей страны. Без него невозможно представить достижения индустриализации, освоения Сибири, Дальнего Востока, Заполярья...И в наши дни гражданская авиация сохраняет свое особое стратегическое значение, играет ключевую роль в поступательном развитии нашей огромной страны", - отметил президент.