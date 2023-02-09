Путин отметил роль гражданской авиации в развитии России

"Ее (авиации - ред.) создание и бурное развитие послужило мощным стимулом для науки и техники, промышленного производства и системы образования. Мы по праву гордимся славной историей гражданской авиации и гражданского воздушного флота", - сказал Путин на торжественном концерте в День авиации в Кремле.