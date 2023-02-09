https://ria.ru/20230209/putin-1850967251.html
Россия будет укреплять себя изнутри и вовне, заявил Путин
Россия будет укреплять себя изнутри и вовне, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2023
Россия будет укреплять себя изнутри и вовне, заявил Путин
России и сейчас завидуют, иначе бы к ней не лезли, страна несмотря ни на что будет укреплять себя изнутри и вовне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T19:59
2023-02-09T19:59
2023-02-09T20:07
россия
владимир путин
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. России и сейчас завидуют, иначе бы к ней не лезли, страна несмотря ни на что будет укреплять себя изнутри и вовне, заявил президент РФ Владимир Путин."Один из награжденных только что сказал,... что нам еще будут завидовать. Нам и сейчас завидуют, иначе бы не лезли к нам. В этом все дело", - сказал Путин после вручения государственных наград работникам авиаотрасли в Государственном кремлевском дворце.Он добавил, что Россия будет "только укреплять себя изнутри и вовне", в том числе благодаря труду работников отрасли.Президент также обратил внимание на слова одного из награжденных, который рассказал, что происходит из династии летчиков и общий "налет" на семью у них составляет почти 100 лет. По словам Путина, это тоже является выдающимся достижением."Думаю, что отрасль должна отметить и такие события", - сказал президент, его слова были встречены аплодисментами.
https://ria.ru/20230209/vyskazyvaniya-1850965800.html
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россия, владимир путин, государственный кремлевский дворец
Россия, Владимир Путин, Государственный Кремлевский дворец
19:59 09.02.2023 (обновлено: 20:07 09.02.2023)
Россия будет укреплять себя изнутри и вовне, заявил Путин
Путин: России завидуют, иначе бы не лезли, но страна будет укрепляться изнутри и вовне