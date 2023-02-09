https://ria.ru/20230209/putin-1850879731.html
Встреча Путина с представителями авиаотрасли. Прямая трансляция
Встреча Путина с представителями авиаотрасли. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.02.2023
Встреча Путина с представителями авиаотрасли. Прямая трансляция
Владимир Путин встречается с представителями профессионального авиационного сообщества. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:06
2023-02-09T18:06
2023-02-09T18:06
россия
владимир путин
новый уренгой
толмачево (аэропорт)
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Владимир Путин встречается с представителями профессионального авиационного сообщества.
россия
новый уренгой
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на встрече с представителями авиационной промышленности_9 февраля
LIVE: Путин на встрече с представителями авиационной промышленности_9 февраля
2023-02-09T18:06
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PT54M14S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, новый уренгой, толмачево (аэропорт), видео
Россия, Владимир Путин, Новый Уренгой, Толмачево (аэропорт)
Встреча Путина с представителями авиаотрасли. Прямая трансляция
Владимир Путин встречается с представителями профессионального авиационного сообщества.
2023-02-09T18:06
true
PT54M14S
Встреча Путина с представителями авиаотрасли. Прямая трансляция
Владимир Путин встречается с представителями профессионального авиационного сообщества.