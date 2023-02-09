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Встреча Путина с представителями авиаотрасли. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.02.2023
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Встреча Путина с представителями авиаотрасли. Прямая трансляция
Встреча Путина с представителями авиаотрасли. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.02.2023
Встреча Путина с представителями авиаотрасли. Прямая трансляция
Владимир Путин встречается с представителями профессионального авиационного сообщества. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:06
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россия
владимир путин
новый уренгой
толмачево (аэропорт)
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Владимир Путин встречается с представителями профессионального авиационного сообщества.
россия
новый уренгой
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LIVE: Путин на встрече с представителями авиационной промышленности_9 февраля
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россия, владимир путин, новый уренгой, толмачево (аэропорт), видео
Россия, Владимир Путин, Новый Уренгой, Толмачево (аэропорт)
Встреча Путина с представителями авиаотрасли. Прямая трансляция
Владимир Путин встречается с представителями профессионального авиационного сообщества.
2023-02-09T18:06
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PT54M14S
18:06 09.02.2023
 

Встреча Путина с представителями авиаотрасли. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Владимир Путин встречается с представителями профессионального авиационного сообщества.
 
РоссияВладимир ПутинНовый УренгойТолмачево (аэропорт)
 
 
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