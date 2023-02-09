https://ria.ru/20230209/putin-1850868837.html
Торжественный вечер в честь юбилея отечественной гражданской авиации
Торжественный вечер в честь юбилея отечественной гражданской авиации - РИА Новости, 09.02.2023
Торжественный вечер в честь юбилея отечественной гражданской авиации
Путин принимает участие в торжественном вечере в честь 100-летия отечественной гражданской авиации. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T19:27
2023-02-09T19:27
2023-02-09T19:27
владимир путин
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Путин принимает участие в торжественном вечере в честь 100-летия отечественной гражданской авиации.
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LIVE: Путин на торжественном вечере в честь 100-летия отечественной гражданской авиации_9 февраля
LIVE: Путин на торжественном вечере в честь 100-летия отечественной гражданской авиации_9 февраля
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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5
4.7
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владимир путин, видео
Владимир Путин
Торжественный вечер в честь юбилея отечественной гражданской авиации
Путин принимает участие в торжественном вечере в честь 100-летия отечественной гражданской авиации.
2023-02-09T19:27
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PT26M59S
Торжественный вечер в честь юбилея отечественной гражданской авиации
Путин принимает участие в торжественном вечере в честь 100-летия отечественной гражданской авиации.