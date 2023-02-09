https://ria.ru/20230209/priglashenie-1850818112.html

Премьер Италии назвала приглашение Зеленского в Париж неуместным

Премьер Италии назвала приглашение Зеленского в Париж неуместным - РИА Новости, 09.02.2023

Премьер Италии назвала приглашение Зеленского в Париж неуместным

Приглашение Владимира Зеленского в Париж со стороны президента Франции Эммануэля Макрона было неуместным, считает премьер-министр Италии Джорджа Мелони. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:04

2023-02-09T13:04

2023-02-09T15:37

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париж

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эммануэль макрон

рим

джорджа мелони

евросоюз

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РИМ, 9 фев — РИА новости. Приглашение Владимира Зеленского в Париж со стороны президента Франции Эммануэля Макрона было неуместным, считает премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "Я считаю, что вчерашнее приглашение Зеленского было неуместным, потому что я считаю, что наша сила в единстве и сплоченности", — заявила она по прибытии на саммит ЕС в Брюссель. "Я понимаю внутриполитические вопросы, но бывают случаи, когда благоприятствование внутреннему общественному мнению рискует пойти в ущерб делу, и это мне кажется одним из таких случаев", — приводит ее слова агентство Аskanews.

https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850691792.html

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в мире, италия, париж, владимир зеленский, эммануэль макрон, рим, джорджа мелони, евросоюз