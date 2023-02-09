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Премьер Италии назвала приглашение Зеленского в Париж неуместным
Премьер Италии назвала приглашение Зеленского в Париж неуместным - РИА Новости, 09.02.2023
Премьер Италии назвала приглашение Зеленского в Париж неуместным
Приглашение Владимира Зеленского в Париж со стороны президента Франции Эммануэля Макрона было неуместным, считает премьер-министр Италии Джорджа Мелони. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:04
2023-02-09T13:04
2023-02-09T15:37
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эммануэль макрон
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джорджа мелони
евросоюз
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РИМ, 9 фев — РИА новости. Приглашение Владимира Зеленского в Париж со стороны президента Франции Эммануэля Макрона было неуместным, считает премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "Я считаю, что вчерашнее приглашение Зеленского было неуместным, потому что я считаю, что наша сила в единстве и сплоченности", — заявила она по прибытии на саммит ЕС в Брюссель. "Я понимаю внутриполитические вопросы, но бывают случаи, когда благоприятствование внутреннему общественному мнению рискует пойти в ущерб делу, и это мне кажется одним из таких случаев", — приводит ее слова агентство Аskanews.
https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850691792.html
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в мире, италия, париж, владимир зеленский, эммануэль макрон, рим, джорджа мелони, евросоюз
В мире, Италия, Париж, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Рим, Джорджа Мелони, Евросоюз
13:04 09.02.2023 (обновлено: 15:37 09.02.2023)
Премьер Италии назвала приглашение Зеленского в Париж неуместным
Премьер Италии Мелони назвала приглашение Зеленского в Париж нарушающим единство ЕС