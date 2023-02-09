https://ria.ru/20230209/pravitelstvo-1850699811.html

СМИ: правительство согласовало крупнейший за последнее время инвестпроект

СМИ: правительство согласовало крупнейший за последнее время инвестпроект - РИА Новости, 09.02.2023

СМИ: правительство согласовало крупнейший за последнее время инвестпроект

Правительство России согласовало крупнейший за последнее время инвестиционный проект о поставке российской авиатехники дальневосточной авиакомпании "Аврора" на... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T02:36

2023-02-09T02:36

2023-02-09T07:29

экономика

россия

"аврора"

аэрофлот

sukhoi superjet

ил-114-300

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правительство России согласовало крупнейший за последнее время инвестиционный проект о поставке российской авиатехники дальневосточной авиакомпании "Аврора" на общую сумму около 55 миллиардов рублей, пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к кабмину. "Профильные министерства согласовали инвестпроект по поставке российской авиатехники в лизинг дальневосточной авиакомпании "Аврора", сообщил "Известиям" источник, близкий к кабмину. Общая стоимость сделки составит чуть более 55 миллиардов рублей, рассказали два источника, знакомых с деталями сделки. Из них на 33 миллиарда будет поставлен 21 вертолет Ми-171А2 и Ми-171А3, а восемь Superjet New и десять девятиместных "Байкалов" обойдутся в 22 миллиарда рублей, сообщил один из собеседников. Самолеты Л-410 и Ил-114-300, которые ранее также планировалось передать авиакомпании, не вошли в итоговый инвестпроект", — пишет газета. По данным издания, сделку профинансируют за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) с привлечением коммерческих денег. Новые самолеты "Аврора" сможет использовать на местных маршрутах в ДФО, а вертолеты — для перевозки вахтовиков. В материале отметили, что больший контракт пока только у "Аэрофлота" — компаниям группы планируется передать 63 лайнера на 175,4 миллиарда рублей из ФНБ. Добавляется, что параметры заказа согласованы производителями техники — Объединенной авиастроительной корпорацией, Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА, производитель "Байкалов") и "Вертолетами России" — с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Сейчас они проходят корпоративное одобрение в "Авроре", после чего ожидается подписание контрактов. В издании подчеркнули, что официальные представители "Авроры", ОАК, ГТЛК отказались от комментариев. В пресс-службах Минпромторга, Минфина и Минтранса их также не предоставили. В материале отмечается, что "Аврора", согласно инвестпроекту, получит первые вертолеты и четыре Superjet New только в 2024 году. В 2025-м перевозчик ожидает еще четыре SSJ и первые пять "Байкалов". В 2026-м планируются поставки оставшихся вертолетов и еще пяти ЛМС-901. Источник, близкий к ОАК, рассказал изданию, что инвестпроекты формируются этапами, поэтому ожидается, что в следующем пакете упомянут Ил-114-300. Другой собеседник газеты в одном из предприятий авиапрома уточнил, что "Аврора" только недавно согласовала две компоновки салона самолета, но ни его стоимость, ни годы поставки пока не известны.

https://ria.ru/20230208/vznos-1850550224.html

https://ria.ru/20230208/litiy-1850666770.html

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экономика, россия, "аврора", аэрофлот, sukhoi superjet, ил-114-300