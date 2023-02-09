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После взрыва газа в доме в Новосибирске вспыхнул пожар - РИА Новости, 09.02.2023
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После взрыва газа в доме в Новосибирске вспыхнул пожар
После взрыва газа в доме в Новосибирске вспыхнул пожар - РИА Новости, 09.02.2023
После взрыва газа в доме в Новосибирске вспыхнул пожар
Пожар на площади около 300 квадратных метров тушат после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске, где обрушился подъезд, эвакуировано 50 человек, сообщает ГУ... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T04:44
2023-02-09T05:17
происшествия
жилье
новосибирск
новосибирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Пожар на площади около 300 квадратных метров тушат после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске, где обрушился подъезд, эвакуировано 50 человек, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области. Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после хлопка газа произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. По предварительным данным, погиб один человек, еще четверо пострадали. "В результате хлопка газа произошло обрушение среднего подъезда пятиэтажного жилого дома. В настоящее время происходит тушение горящих квартир, разбор завалов и проверка рядом расположенных квартир. Предварительно, площадь пожара - 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек", - говорится в сообщении.В ГУМЧС пояснили, что сообщение о взрыве бытового газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме с последующим горением поступило в 03.43 мск (07.43 местного времени). На месте работают спасатели. Информация о пострадавших уточняется.
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происшествия, жилье, новосибирск, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
Происшествия, Жилье, Новосибирск, Новосибирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
04:44 09.02.2023 (обновлено: 05:17 09.02.2023)
 
После взрыва газа в доме в Новосибирске вспыхнул пожар

ГУ МЧС: после взрыва газа в доме в Новосибирске вспыхнул пожар

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Пожар на площади около 300 квадратных метров тушат после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске, где обрушился подъезд, эвакуировано 50 человек, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.
Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после хлопка газа произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. По предварительным данным, погиб один человек, еще четверо пострадали.
"В результате хлопка газа произошло обрушение среднего подъезда пятиэтажного жилого дома. В настоящее время происходит тушение горящих квартир, разбор завалов и проверка рядом расположенных квартир. Предварительно, площадь пожара - 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек", - говорится в сообщении.
В ГУМЧС пояснили, что сообщение о взрыве бытового газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме с последующим горением поступило в 03.43 мск (07.43 местного времени). На месте работают спасатели. Информация о пострадавших уточняется.
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ПроисшествияЖильеНовосибирскНовосибирская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
 
 
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