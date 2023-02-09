https://ria.ru/20230209/pozdravlenie-1850975632.html

Путин поздравил работников авиаотрасли со столетием гражданской авиации

Путин поздравил работников авиаотрасли со столетием гражданской авиации - РИА Новости, 09.02.2023

Путин поздравил работников авиаотрасли со столетием гражданской авиации

Президент России Владимир Путин поздравил работников авиаотрасли со столетием отечественной гражданской авиации, которая всегда служила символом прогресса. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T20:54

2023-02-09T20:54

2023-02-09T20:54

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников авиаотрасли со столетием отечественной гражданской авиации, которая всегда служила символом прогресса. "Поздравляю всех присутствующих в этом зале и ваших коллег, всех, кто работал в этой стратегической отрасли, всех, для кого работа стала не просто профессией, а призванием и судьбой. Отечественная гражданская авиация всегда служила символом технического прогресса, движения вперед", - сказал он на торжественном концерте в честь работников авиации.

https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850541437.html

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