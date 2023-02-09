https://ria.ru/20230209/pozdravlenie-1850975632.html
Путин поздравил работников авиаотрасли со столетием гражданской авиации
Путин поздравил работников авиаотрасли со столетием гражданской авиации - РИА Новости, 09.02.2023
Путин поздравил работников авиаотрасли со столетием гражданской авиации
Президент России Владимир Путин поздравил работников авиаотрасли со столетием отечественной гражданской авиации, которая всегда служила символом прогресса. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T20:54
2023-02-09T20:54
2023-02-09T20:54
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников авиаотрасли со столетием отечественной гражданской авиации, которая всегда служила символом прогресса. "Поздравляю всех присутствующих в этом зале и ваших коллег, всех, кто работал в этой стратегической отрасли, всех, для кого работа стала не просто профессией, а призванием и судьбой. Отечественная гражданская авиация всегда служила символом технического прогресса, движения вперед", - сказал он на торжественном концерте в честь работников авиации.
https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850541437.html
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Общество, Россия, Владимир Путин, Туризм, Новости - Туризм
Путин поздравил работников авиаотрасли со столетием гражданской авиации
Путин поздравил работников авиаотрасли со столетием отечественной гражданской авиации