https://ria.ru/20230209/pozdravlenie-1850774728.html

Путин поздравил работников гражданской авиации с юбилеем отрасли

Путин поздравил работников гражданской авиации с юбилеем отрасли - РИА Новости, 09.02.2023

Путин поздравил работников гражданской авиации с юбилеем отрасли

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации со 100-летием отрасли, соответствующее обращение президента опубликовано на РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:36

2023-02-09T11:36

2023-02-09T11:36

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владимир путин

арктика

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации со 100-летием отрасли, соответствующее обращение президента опубликовано на сайте Минтранса. "Поздравляю вас с большой, знаменательной датой – 100-летием гражданской авиации России. Развитие гражданского воздушного флота - яркая глава в истории нашей страны, крепкий сплав творческого, созидательного труда, мужества и дерзновенной мечты представителей разных профессий – легендарных конструкторов, создававших передовые образцы авиалайнеров, отважных испытателей, ставивших "на крыло" новую технику, летчиков и экипажей, которые прокладывали маршруты в Арктику, в труднодоступные районы Сибири и Дальнего Востока", - говорится в телеграмме. "Вдохновленные общей идеей – они прославили наше Отечество как одну из ведущих авиационных держав мира", - подчеркнул президент. Путин также отметил высокий класс и хорошее знание дела работающих в гражданской авиации специалистов, от чьей компетентности, четкости, ответственности зависит успешное решение важнейших проблем отрасли, надежное обеспечение безопасности полетов, своевременная доставка пассажиров и грузов. Президент подчеркнул, что государство и впредь будет уделять приоритетное внимание развитию гражданского воздушного флота, укреплению межрегиональных транспортных связей, совершенствованию инфраструктуры комплекса, открытию новых, перспективных авиамаршрутов. "Желаю вам здоровья и всего самого доброго. С праздником!" - заключил он.

https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850541437.html

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россия, владимир путин, арктика