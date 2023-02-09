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Путин поздравил работников гражданской авиации с юбилеем отрасли - РИА Новости, 09.02.2023
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Путин поздравил работников гражданской авиации с юбилеем отрасли
Путин поздравил работников гражданской авиации с юбилеем отрасли - РИА Новости, 09.02.2023
Путин поздравил работников гражданской авиации с юбилеем отрасли
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации со 100-летием отрасли, соответствующее обращение президента опубликовано на РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:36
2023-02-09T11:36
россия
владимир путин
арктика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации со 100-летием отрасли, соответствующее обращение президента опубликовано на сайте Минтранса. "Поздравляю вас с большой, знаменательной датой – 100-летием гражданской авиации России. Развитие гражданского воздушного флота - яркая глава в истории нашей страны, крепкий сплав творческого, созидательного труда, мужества и дерзновенной мечты представителей разных профессий – легендарных конструкторов, создававших передовые образцы авиалайнеров, отважных испытателей, ставивших "на крыло" новую технику, летчиков и экипажей, которые прокладывали маршруты в Арктику, в труднодоступные районы Сибири и Дальнего Востока", - говорится в телеграмме. "Вдохновленные общей идеей – они прославили наше Отечество как одну из ведущих авиационных держав мира", - подчеркнул президент. Путин также отметил высокий класс и хорошее знание дела работающих в гражданской авиации специалистов, от чьей компетентности, четкости, ответственности зависит успешное решение важнейших проблем отрасли, надежное обеспечение безопасности полетов, своевременная доставка пассажиров и грузов. Президент подчеркнул, что государство и впредь будет уделять приоритетное внимание развитию гражданского воздушного флота, укреплению межрегиональных транспортных связей, совершенствованию инфраструктуры комплекса, открытию новых, перспективных авиамаршрутов. "Желаю вам здоровья и всего самого доброго. С праздником!" - заключил он.
https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850541437.html
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россия, владимир путин, арктика
Россия, Владимир Путин, Арктика
11:36 09.02.2023
 
Путин поздравил работников гражданской авиации с юбилеем отрасли

Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации со столетием отрасли

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации со 100-летием отрасли, соответствующее обращение президента опубликовано на сайте Минтранса.
"Поздравляю вас с большой, знаменательной датой – 100-летием гражданской авиации России. Развитие гражданского воздушного флота - яркая глава в истории нашей страны, крепкий сплав творческого, созидательного труда, мужества и дерзновенной мечты представителей разных профессий – легендарных конструкторов, создававших передовые образцы авиалайнеров, отважных испытателей, ставивших "на крыло" новую технику, летчиков и экипажей, которые прокладывали маршруты в Арктику, в труднодоступные районы Сибири и Дальнего Востока", - говорится в телеграмме.
Первый советский реактивный межконтинентальный пассажирский самолёт Ил-62. Самолет Ил-62 компании Аэрофлот в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
08:00Туризм
Сто лет в небе: удивительная история гражданской авиации в России
"Вдохновленные общей идеей – они прославили наше Отечество как одну из ведущих авиационных держав мира", - подчеркнул президент.
Путин также отметил высокий класс и хорошее знание дела работающих в гражданской авиации специалистов, от чьей компетентности, четкости, ответственности зависит успешное решение важнейших проблем отрасли, надежное обеспечение безопасности полетов, своевременная доставка пассажиров и грузов.
Президент подчеркнул, что государство и впредь будет уделять приоритетное внимание развитию гражданского воздушного флота, укреплению межрегиональных транспортных связей, совершенствованию инфраструктуры комплекса, открытию новых, перспективных авиамаршрутов.
"Желаю вам здоровья и всего самого доброго. С праздником!" - заключил он.
Самолет Ту-104 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
02:07
День рождения гражданской авиации в России
 
РоссияВладимир ПутинАрктика
 
 
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