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Лондон осознает возможность эскалации конфликта из-за поставок Киеву - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/postavki-1850918094.html
Лондон осознает возможность эскалации конфликта из-за поставок Киеву
Лондон осознает возможность эскалации конфликта из-за поставок Киеву - РИА Новости, 09.02.2023
Лондон осознает возможность эскалации конфликта из-за поставок Киеву
Лондон осознает возможный риск эскалации из-за поставок Киеву вооружений, но остается привержен своему подходу, пишет газета Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:10
2023-02-09T17:19
специальная военная операция на украине
в мире
лондон
киев
украина
россия
владимир зеленский
риши сунак
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Лондон осознает возможный риск эскалации из-за поставок Киеву вооружений, но остается привержен своему подходу, пишет газета Telegraph со ссылкой на представителя офиса премьер-министра."Мы знаем о возможных рисках эскалации. Но на протяжении всего времени мы были уверены, что подход, который мы используем, является лучшим и самым быстрым способом помочь Украине положить конец этому конфликту, что, по-видимому, отражает интересы всех сторон", - приводит газета слова представителя премьера.Он отметил, что власти Британии, принимая решения по вооружению Украины, делают это "осторожно и обдуманно".В среду Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте попросил у Великобритании боевые самолеты. Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит сообщал, что премьер Британии Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, лондон, киев, украина, россия, владимир зеленский, риши сунак, бен уоллес, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лондон, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Бен Уоллес, НАТО
17:10 09.02.2023 (обновлено: 17:19 09.02.2023)
 
Лондон осознает возможность эскалации конфликта из-за поставок Киеву

Telegraph: Лондон осознает возможность эскалации конфликта из-за поставок Киеву

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Лондон осознает возможный риск эскалации из-за поставок Киеву вооружений, но остается привержен своему подходу, пишет газета Telegraph со ссылкой на представителя офиса премьер-министра.
"Мы знаем о возможных рисках эскалации. Но на протяжении всего времени мы были уверены, что подход, который мы используем, является лучшим и самым быстрым способом помочь Украине положить конец этому конфликту, что, по-видимому, отражает интересы всех сторон", - приводит газета слова представителя премьера.
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Он отметил, что власти Британии, принимая решения по вооружению Украины, делают это "осторожно и обдуманно".
В среду Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте попросил у Великобритании боевые самолеты. Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит сообщал, что премьер Британии Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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