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Запад не ограничивается номенклатурой поставок оружия Киеву, заявили в МИД - РИА Новости, 09.02.2023
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Запад не ограничивается номенклатурой поставок оружия Киеву, заявили в МИД
Запад не ограничивается номенклатурой поставок оружия Киеву, заявили в МИД - РИА Новости, 09.02.2023
Запад не ограничивается номенклатурой поставок оружия Киеву, заявили в МИД
Москва с тревогой и озабоченностью наблюдает за тем, что Запад не ставит себе ограничений по номенклатуре поставок оружия Киеву, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:43
2023-02-09T12:43
россия
украина
сергей лавров
сергей рябков
нато
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москва с тревогой и озабоченностью наблюдает за тем, что Запад не ставит себе ограничений по номенклатуре поставок оружия Киеву, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы наблюдаем с тревогой и озабоченностью, что за последнее время каких-то "самоограничений" со стороны отдельных западных стран и коллективного Запада в целом на то, какая номенклатура может поставляться украинской стороне для наращивания ее возможностей на поле боя, таких самоограничений нет", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции, приуроченной ко дню дипломатического работника и организованной медиагруппой "Россия сегодня". Он добавил, что у Москвы не вызывают доверия сигналы о наличии "неких закулисных договоренностей" о том, что некоторые виды вооружений или военной техники не будут применяться где-либо и каким-либо образом. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20230209/istrebiteli-1850802400.html
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россия, украина, сергей лавров, сергей рябков, нато, киев
Россия, Украина, Сергей Лавров, Сергей Рябков, НАТО, Киев
12:43 09.02.2023
 
Запад не ограничивается номенклатурой поставок оружия Киеву, заявили в МИД

Рябков: Запад не ограничивается номенклатурой поставок оружия Киеву, это беспокоит Москву

© Фото : U.S. Transportation Command Отправка американских БМП Bradley на Украину
Отправка американских БМП Bradley на Украину - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : U.S. Transportation Command
Отправка американских БМП Bradley на Украину. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москва с тревогой и озабоченностью наблюдает за тем, что Запад не ставит себе ограничений по номенклатуре поставок оружия Киеву, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы наблюдаем с тревогой и озабоченностью, что за последнее время каких-то "самоограничений" со стороны отдельных западных стран и коллективного Запада в целом на то, какая номенклатура может поставляться украинской стороне для наращивания ее возможностей на поле боя, таких самоограничений нет", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции, приуроченной ко дню дипломатического работника и организованной медиагруппой "Россия сегодня".
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Макрон заявил, что не обсуждал с Зеленским поставку истребителей
Он добавил, что у Москвы не вызывают доверия сигналы о наличии "неких закулисных договоренностей" о том, что некоторые виды вооружений или военной техники не будут применяться где-либо и каким-либо образом.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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