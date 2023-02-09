https://ria.ru/20230209/poruchitelstvo-1850898374.html

Исаевич: бизнес сможет получить инвесткредиты под зонтичные поручительства

Исаевич: бизнес сможет получить инвесткредиты под зонтичные поручительства - РИА Новости, 09.02.2023

Исаевич: бизнес сможет получить инвесткредиты под зонтичные поручительства

В рамках механизма зонтичных поручительств Корпорации МСП малый и средний бизнес сможет привлечь не менее 50 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:29

2023-02-09T16:29

2023-02-09T17:02

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. В рамках механизма зонтичных поручительств Корпорации МСП малый и средний бизнес сможет привлечь не менее 50 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич."Зонтичное" поручительство КМСП позволяет предпринимателю получить кредит в банке при отсутствии необходимого залога. Поручительство выдается на сумму до 1 миллиарда рублей на срок не более 180 месяцев и может покрывать до 50% от суммы кредита. "Зонтичный" механизм реализуется в рамках нацпроекта МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов."На I квартал 2023 года в рамках зонтичного механизма предусмотрено предоставление поручительств на сумму 25 миллиардов рублей. Под них малый и средний бизнес, включая ранее не имевший возможности брать кредиты, сможет привлечь не менее 50 миллиардов рублей", - привели в пресс-службе КМСП слова Исаевича на совещании с участием с представителей банков и федеральных ведомств под председательством Белоусова, посвященном реализации ключевых механизмов поддержки МСП.Исаевич отметил, что воспользоваться зонтичными поручительствами предприниматели могут, в том числе, для получения льготных инвесткредитов по совмещённой программе – стимулирования кредитования (Банка России, который осуществляет фондирование банков, и Корпорации МСП) и 1764 (Минэкономразвития). По этой программе лимит на 2023 год увеличен вдвое – до 100 миллиардов рублей. "По ней малые предприятия могут получить финансовую поддержку под 4% годовых, среднему бизнесу средства на инвестиции доступны под 2,5% годовых", – добавил гендиректор КМСП.Как отметила на совещании директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян, в 2022 году заключено более 53 тысячи кредитных договоров на общую сумму более 507 миллиардов рублей. В настоящее время министерство ведёт работу по заключению соглашений с банками о предоставлении субсидий в 2023 году. Кредитование в 2023 году уже стартовало, заключено 970 кредитных договоров на 15 миллиардов рублей.По словам члена совета директоров Банка России Михаила Мамуты, комбинированная программа поможет малому и среднему бизнесу внести весомый вклад в структурную перестройку экономики. "Мы также расширим возможности для обеспечения по кредитам Банка России: наряду с поручительством корпорации банки-участники смогут использовать залог облигаций федерального займа, с сохранением за корпорацией контроля целевой выдачи кредитов, что позволит региональным банкам принимать более активное участие в программе наряду с системно значимыми банками", – приводятся в сообщении его слова.

https://ria.ru/20230117/tsentr-invest-1845445508.html

https://ria.ru/20230131/msp-postavschik-1848508461.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич