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Премьер Португалии заявил, что не может передать истребители Украине - РИА Новости, 09.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/portugaliya-1850946021.html
Премьер Португалии заявил, что не может передать истребители Украине
Премьер Португалии заявил, что не может передать истребители Украине - РИА Новости, 09.02.2023
Премьер Португалии заявил, что не может передать истребители Украине
Премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что у Лиссабона нет "красной линии" в вопросе поставок истребителей на Украину, однако нет и возможностей это сделать - РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:23
2023-02-09T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
португалия
антониу кошта
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что у Лиссабона нет "красной линии" в вопросе поставок истребителей на Украину, однако нет и возможностей это сделать - все самолеты сейчас задействованы. "Это не красная линия", — сказал Кошта журналистам по прибытии в Брюссель на саммит ЕС, его слова приводит CNN Español. Португалия имеет в общей сложности 27 истребителей F-16AM, но, как отметил Кошта, они связаны с различными обязательствами НАТО. "Это та область, где у нас просто нет возможности (передать самолёты Украине), поскольку все средства, которые у нас есть, направлены на миссии, без которых мы не можем обойтись" — сказал он. Премьер добавил, что Португалия сделала все возможное, чтобы поддержать Украину с начала конфликта, отметив недавнее обязательство отправить три танка Leopard 2. Глава Европарламента Роберта Метсола на встрече в Брюсселе с Владимиром Зеленским призвала страны ЕС предоставить Украине ракетные системы дальнего действия и истребители. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230209/istrebiteli-1850871487.html
https://ria.ru/20230209/evropa-1850693143.html
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в мире, украина, португалия, антониу кошта, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Португалия, Антониу Кошта, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:23 09.02.2023
 
Премьер Португалии заявил, что не может передать истребители Украине

Премьер Португалии Кошта заявил, что у него нет свободных истребителей для передачи Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Португалии Антониу Кошта
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что у Лиссабона нет "красной линии" в вопросе поставок истребителей на Украину, однако нет и возможностей это сделать - все самолеты сейчас задействованы.
"Это не красная линия", — сказал Кошта журналистам по прибытии в Брюссель на саммит ЕС, его слова приводит CNN Español. Португалия имеет в общей сложности 27 истребителей F-16AM, но, как отметил Кошта, они связаны с различными обязательствами НАТО.
Истребители - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Вчера, 15:20Специальная военная операция на Украине
Премьер Бельгии заявил, что не может поставить истребители Украине
"Это та область, где у нас просто нет возможности (передать самолёты Украине), поскольку все средства, которые у нас есть, направлены на миссии, без которых мы не можем обойтись" — сказал он. Премьер добавил, что Португалия сделала все возможное, чтобы поддержать Украину с начала конфликта, отметив недавнее обязательство отправить три танка Leopard 2.
Глава Европарламента Роберта Метсола на встрече в Брюсселе с Владимиром Зеленским призвала страны ЕС предоставить Украине ракетные системы дальнего действия и истребители.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (справа) и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Вчера, 08:00
Англосаксы гонят европейцев на войну
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПортугалияАнтониу КоштаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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