https://ria.ru/20230209/portugaliya-1850946021.html

Премьер Португалии заявил, что не может передать истребители Украине

Премьер Португалии заявил, что не может передать истребители Украине - РИА Новости, 09.02.2023

Премьер Португалии заявил, что не может передать истребители Украине

Премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что у Лиссабона нет "красной линии" в вопросе поставок истребителей на Украину, однако нет и возможностей это сделать - РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:23

2023-02-09T18:23

2023-02-09T18:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

португалия

антониу кошта

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что у Лиссабона нет "красной линии" в вопросе поставок истребителей на Украину, однако нет и возможностей это сделать - все самолеты сейчас задействованы. "Это не красная линия", — сказал Кошта журналистам по прибытии в Брюссель на саммит ЕС, его слова приводит CNN Español. Португалия имеет в общей сложности 27 истребителей F-16AM, но, как отметил Кошта, они связаны с различными обязательствами НАТО. "Это та область, где у нас просто нет возможности (передать самолёты Украине), поскольку все средства, которые у нас есть, направлены на миссии, без которых мы не можем обойтись" — сказал он. Премьер добавил, что Португалия сделала все возможное, чтобы поддержать Украину с начала конфликта, отметив недавнее обязательство отправить три танка Leopard 2. Глава Европарламента Роберта Метсола на встрече в Брюсселе с Владимиром Зеленским призвала страны ЕС предоставить Украине ракетные системы дальнего действия и истребители. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230209/istrebiteli-1850871487.html

https://ria.ru/20230209/evropa-1850693143.html

украина

португалия

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Кирилл Волков

в мире, украина, португалия, антониу кошта, нато, ситуация в днр и лнр