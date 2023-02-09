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Египтянин в Омске нанял киллера, чтобы убить жену - РИА Новости, 09.02.2023
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Египтянин в Омске нанял киллера, чтобы убить жену
Египтянин в Омске нанял киллера, чтобы убить жену - РИА Новости, 09.02.2023
Египтянин в Омске нанял киллера, чтобы убить жену
Гражданин Египта, 10 лет женатый на россиянке из Омска, заказал ее убийство и наткнулся на оперативника, теперь ему грозит пожизненный срок. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:28
2023-02-09T15:28
происшествия
омск
россия
египет
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 9 фев - РИА Новости. Гражданин Египта, 10 лет женатый на россиянке из Омска, заказал ее убийство и наткнулся на оперативника, теперь ему грозит пожизненный срок. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, задержан 41-летний мужчина с двойным гражданством России и Египта. Его подозревают в организации заказного убийства супруги, с которой он прожил 10 лет. Исполнителя мужчина нашел через знакомого в интернете и при встрече заплатил ему аванс в тысячу евро. В роли "киллера" выступил оперативник. Как выяснили следователи СУСК РФ по Омской области, мужчина планировал развод с супругой, но не хотел делить с ней имущество, бизнес по торговле овощами и фруктами и определять, с кем останется их 5-летняя дочь. Он обратился за помощью к знакомому, у которого ранее были проблемы с законом, а тот сообщил в полицию. "Через некоторое время оперативник вновь встретился с подозреваемым и предоставил ему постановочные фотоматериалы, подтверждающие выполнение заказа. В момент передачи оставшихся денежных средств в размере 3 тысяч евро злоумышленник был задержан бойцами отряда специального назначения "Гром" УМВД России по Омской области", - рассказали в пресс-службе СУСК. Египтянин отрицал свою вину и утверждал, что это розыгрыш. В настоящее время он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство по найму, из корыстных побуждений". Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20230120/ubiystvo-1846229308.html
https://ria.ru/20220908/prestupniki-1814919919.html
омск
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происшествия, омск, россия, египет, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, Россия, Египет, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
15:28 09.02.2023
 
Египтянин в Омске нанял киллера, чтобы убить жену

В Омске задержали египтянина, искавшего киллера, чтобы убить жену

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ОМСК, 9 фев - РИА Новости. Гражданин Египта, 10 лет женатый на россиянке из Омска, заказал ее убийство и наткнулся на оперативника, теперь ему грозит пожизненный срок.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, задержан 41-летний мужчина с двойным гражданством России и Египта. Его подозревают в организации заказного убийства супруги, с которой он прожил 10 лет. Исполнителя мужчина нашел через знакомого в интернете и при встрече заплатил ему аванс в тысячу евро. В роли "киллера" выступил оперативник.
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Как выяснили следователи СУСК РФ по Омской области, мужчина планировал развод с супругой, но не хотел делить с ней имущество, бизнес по торговле овощами и фруктами и определять, с кем останется их 5-летняя дочь. Он обратился за помощью к знакомому, у которого ранее были проблемы с законом, а тот сообщил в полицию.
"Через некоторое время оперативник вновь встретился с подозреваемым и предоставил ему постановочные фотоматериалы, подтверждающие выполнение заказа. В момент передачи оставшихся денежных средств в размере 3 тысяч евро злоумышленник был задержан бойцами отряда специального назначения "Гром" УМВД России по Омской области", - рассказали в пресс-службе СУСК.
Египтянин отрицал свою вину и утверждал, что это розыгрыш. В настоящее время он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство по найму, из корыстных побуждений". Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.
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ПроисшествияОмскРоссияЕгипетМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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