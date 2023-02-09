Египтянин в Омске нанял киллера, чтобы убить жену
В Омске задержали египтянина, искавшего киллера, чтобы убить жену
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ОМСК, 9 фев - РИА Новости. Гражданин Египта, 10 лет женатый на россиянке из Омска, заказал ее убийство и наткнулся на оперативника, теперь ему грозит пожизненный срок.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, задержан 41-летний мужчина с двойным гражданством России и Египта. Его подозревают в организации заказного убийства супруги, с которой он прожил 10 лет. Исполнителя мужчина нашел через знакомого в интернете и при встрече заплатил ему аванс в тысячу евро. В роли "киллера" выступил оперативник.
Как выяснили следователи СУСК РФ по Омской области, мужчина планировал развод с супругой, но не хотел делить с ней имущество, бизнес по торговле овощами и фруктами и определять, с кем останется их 5-летняя дочь. Он обратился за помощью к знакомому, у которого ранее были проблемы с законом, а тот сообщил в полицию.
"Через некоторое время оперативник вновь встретился с подозреваемым и предоставил ему постановочные фотоматериалы, подтверждающие выполнение заказа. В момент передачи оставшихся денежных средств в размере 3 тысяч евро злоумышленник был задержан бойцами отряда специального назначения "Гром" УМВД России по Омской области", - рассказали в пресс-службе СУСК.
Египтянин отрицал свою вину и утверждал, что это розыгрыш. В настоящее время он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство по найму, из корыстных побуждений". Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.
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