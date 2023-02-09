https://ria.ru/20230209/pokushenie-1850875242.html

Египтянин в Омске нанял киллера, чтобы убить жену

Египтянин в Омске нанял киллера, чтобы убить жену - РИА Новости, 09.02.2023

Египтянин в Омске нанял киллера, чтобы убить жену

Гражданин Египта, 10 лет женатый на россиянке из Омска, заказал ее убийство и наткнулся на оперативника, теперь ему грозит пожизненный срок. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:28

2023-02-09T15:28

2023-02-09T15:28

происшествия

омск

россия

египет

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 9 фев - РИА Новости. Гражданин Египта, 10 лет женатый на россиянке из Омска, заказал ее убийство и наткнулся на оперативника, теперь ему грозит пожизненный срок. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, задержан 41-летний мужчина с двойным гражданством России и Египта. Его подозревают в организации заказного убийства супруги, с которой он прожил 10 лет. Исполнителя мужчина нашел через знакомого в интернете и при встрече заплатил ему аванс в тысячу евро. В роли "киллера" выступил оперативник. Как выяснили следователи СУСК РФ по Омской области, мужчина планировал развод с супругой, но не хотел делить с ней имущество, бизнес по торговле овощами и фруктами и определять, с кем останется их 5-летняя дочь. Он обратился за помощью к знакомому, у которого ранее были проблемы с законом, а тот сообщил в полицию. "Через некоторое время оперативник вновь встретился с подозреваемым и предоставил ему постановочные фотоматериалы, подтверждающие выполнение заказа. В момент передачи оставшихся денежных средств в размере 3 тысяч евро злоумышленник был задержан бойцами отряда специального назначения "Гром" УМВД России по Омской области", - рассказали в пресс-службе СУСК. Египтянин отрицал свою вину и утверждал, что это розыгрыш. В настоящее время он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство по найму, из корыстных побуждений". Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20230120/ubiystvo-1846229308.html

https://ria.ru/20220908/prestupniki-1814919919.html

омск

россия

египет

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, омск, россия, египет, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)