https://ria.ru/20230209/pokushenie-1850718671.html

Российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-офицера СБУ Прозорова

Российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-офицера СБУ Прозорова - РИА Новости, 09.02.2023

Российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-офицера СБУ Прозорова

Спецслужбы предотвратили покушение на экс сотрудника службы безопасности Украины Василия Прозорова, который разоблачал деятельность СБУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T08:46

2023-02-09T08:46

2023-02-09T11:43

специальная военная операция на украине

украина

бердянск

москва

василий прозоров

служба безопасности украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Спецслужбы предотвратили покушение на экс сотрудника службы безопасности Украины Василия Прозорова, который разоблачал деятельность СБУ, сообщил РИА Новости представитель силовых ведомств. "Средствами объективного контроля задокументировано, что в ноябре 2022 года членами ДРГ от ГУР МО Украины получено задание на совершение теракта в отношении жителя Бердянска Прозорова - экс-сотрудника СБУ, который 25.03.2019 провел пресс-конференцию в Москве, организованную пресс-центром "Россия сегодня", с разоблачением деятельности СБУ на Украине в 2014-2018 годах", - сказал представитель спецслужб. Он пояснил, что в ходе допроса одного из ранее задержанных диверсантов стало известно о специально оборудованном тайнике, в котором находилось все необходимое для совершения покушения. "В результате поисковых мероприятий схрон был обнаружен. В тайнике находилось: самодельное взрывное устройство мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, три боеприпаса ВОГ, две гранаты Ф1, одна граната РГО",- рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230208/sbu-1850554819.html

https://ria.ru/20230208/organy-1850454902.html

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Силовики обнаружили тайник с оружием для покушения на экс-сотрудника СБ Украины Прозорова Предотвращено покушение на экс-сотрудника СБ Украины Прозорова, который разоблачал деятельность СБУ в 2014-18 гг, сообщил РИА Новости представитель спецслужб. По его словам, в ходе допроса одного из задержанных диверсантов стало известно о тайнике, подготовленном для покушения. 2023-02-09T08:46 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, бердянск, москва, василий прозоров, служба безопасности украины