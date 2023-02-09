https://ria.ru/20230209/pokushenie-1850718671.html
Российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-офицера СБУ Прозорова
Российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-офицера СБУ Прозорова - РИА Новости, 09.02.2023
Российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-офицера СБУ Прозорова
Спецслужбы предотвратили покушение на экс сотрудника службы безопасности Украины Василия Прозорова, который разоблачал деятельность СБУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:46
2023-02-09T08:46
2023-02-09T11:43
специальная военная операция на украине
украина
бердянск
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василий прозоров
служба безопасности украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Спецслужбы предотвратили покушение на экс сотрудника службы безопасности Украины Василия Прозорова, который разоблачал деятельность СБУ, сообщил РИА Новости представитель силовых ведомств. "Средствами объективного контроля задокументировано, что в ноябре 2022 года членами ДРГ от ГУР МО Украины получено задание на совершение теракта в отношении жителя Бердянска Прозорова - экс-сотрудника СБУ, который 25.03.2019 провел пресс-конференцию в Москве, организованную пресс-центром "Россия сегодня", с разоблачением деятельности СБУ на Украине в 2014-2018 годах", - сказал представитель спецслужб. Он пояснил, что в ходе допроса одного из ранее задержанных диверсантов стало известно о специально оборудованном тайнике, в котором находилось все необходимое для совершения покушения. "В результате поисковых мероприятий схрон был обнаружен. В тайнике находилось: самодельное взрывное устройство мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, три боеприпаса ВОГ, две гранаты Ф1, одна граната РГО",- рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230208/sbu-1850554819.html
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Силовики обнаружили тайник с оружием для покушения на экс-сотрудника СБ Украины Прозорова
Предотвращено покушение на экс-сотрудника СБ Украины Прозорова, который разоблачал деятельность СБУ в 2014-18 гг, сообщил РИА Новости представитель спецслужб. По его словам, в ходе допроса одного из задержанных диверсантов стало известно о тайнике, подготовленном для покушения.
2023-02-09T08:46
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украина, бердянск, москва, василий прозоров, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Бердянск, Москва, Василий Прозоров, Служба безопасности Украины
08:46 09.02.2023 (обновлено: 11:43 09.02.2023)
Российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-офицера СБУ Прозорова
Спецслужбы России предотвратили покушение на Прозорова, разоблачавшего деятельность СБУ