https://ria.ru/20230209/pogoda-1850716789.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 09.02.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная погода без существенных осадков и около нуля градусов ожидает жителей столицы в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T08:31

2023-02-09T08:31

2023-02-09T08:31

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков и около нуля градусов ожидает жителей столицы в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Синоптическая ситуация будет определяться северо-восточной периферией антициклона, поэтому ожидается преобладание облачной погоды без существенных осадков, слабый гололед. Температура воздуха в Москве - около нуля, в Подмосковье - минус 4 -плюс 1 градус", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба. Также он добавил, что за минувшие сутки в столице выпало небольшое количество осадков - 0,3 миллиметра, по области - 0,5 миллиметра, на западе области - до 3 миллиметров.

https://ria.ru/20230208/pogoda-1850508463.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода, центр "фобос"