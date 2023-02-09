https://ria.ru/20230209/pogoda-1850716789.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 09.02.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода без существенных осадков и около нуля градусов ожидает жителей столицы в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:31
2023-02-09T08:31
2023-02-09T08:31
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков и около нуля градусов ожидает жителей столицы в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Синоптическая ситуация будет определяться северо-восточной периферией антициклона, поэтому ожидается преобладание облачной погоды без существенных осадков, слабый гололед. Температура воздуха в Москве - около нуля, в Подмосковье - минус 4 -плюс 1 градус", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба. Также он добавил, что за минувшие сутки в столице выпало небольшое количество осадков - 0,3 миллиметра, по области - 0,5 миллиметра, на западе области - до 3 миллиметров.
https://ria.ru/20230208/pogoda-1850508463.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Синоптик Тишковец: погода без осадков и около нуля градусов ожидается в Москве в четверг