https://ria.ru/20230209/pogibshie-1850732758.html

Число погибших при взрыве газа в Новосибирске возросло до трех человек

Число погибших при взрыве газа в Новосибирске возросло до трех человек - РИА Новости, 09.02.2023

Число погибших при взрыве газа в Новосибирске возросло до трех человек

Число погибших при взрыве бытового газа в Новосибирске увеличилось до трех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T09:50

2023-02-09T09:50

2023-02-09T11:43

новосибирск

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850734682_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9225b31e4d710f81cb49642fd067ea5c.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Число погибших при взрыве бытового газа в Новосибирске увеличилось до трех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее областной Минздрав подтвердил гибель двух человек. По информации ведомства, еще девять находятся в больницах, из них двое — в тяжелом состоянии в реанимации.Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около восьми утра по местному времени. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Как сообщил журналистам мэр Анатолий Локоть, всего в доме прописаны 117 человек, судьба 11 из них пока не ясна.Разбор завалов продолжается. Для жильцов развернули пункт временного размещения в школе.

https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пустота вместо подъезда и столб дыма: кадры с места ЧП под Новосибирском Пустота вместо подъезда и столб дыма: кадры с места ЧП под Новосибирском 2023-02-09T09:50 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске