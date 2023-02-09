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Число погибших при взрыве газа в Новосибирске возросло до трех человек - РИА Новости, 09.02.2023
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Число погибших при взрыве газа в Новосибирске возросло до трех человек
Число погибших при взрыве газа в Новосибирске возросло до трех человек - РИА Новости, 09.02.2023
Число погибших при взрыве газа в Новосибирске возросло до трех человек
Число погибших при взрыве бытового газа в Новосибирске увеличилось до трех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T09:50
2023-02-09T11:43
новосибирск
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Число погибших при взрыве бытового газа в Новосибирске увеличилось до трех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее областной Минздрав подтвердил гибель двух человек. По информации ведомства, еще девять находятся в больницах, из них двое — в тяжелом состоянии в реанимации.Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около восьми утра по местному времени. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Как сообщил журналистам мэр Анатолий Локоть, всего в доме прописаны 117 человек, судьба 11 из них пока не ясна.Разбор завалов продолжается. Для жильцов развернули пункт временного размещения в школе.
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Пустота вместо подъезда и столб дыма: кадры с места ЧП под Новосибирском
Пустота вместо подъезда и столб дыма: кадры с места ЧП под Новосибирском
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новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
Новосибирск, Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
09:50 09.02.2023 (обновлено: 11:43 09.02.2023)
 
Число погибших при взрыве газа в Новосибирске возросло до трех человек

МЧС: число погибших при взрыве газа в Новосибирске возросло до трех человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Число погибших при взрыве бытового газа в Новосибирске увеличилось до трех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Извлечено тело еще одного погибшего", — сказал он.
Ранее областной Минздрав подтвердил гибель двух человек. По информации ведомства, еще девять находятся в больницах, из них двое — в тяжелом состоянии в реанимации.

Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около восьми утра по местному времени. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Как сообщил журналистам мэр Анатолий Локоть, всего в доме прописаны 117 человек, судьба 11 из них пока не ясна.
Разбор завалов продолжается. Для жильцов развернули пункт временного размещения в школе.
Последствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
07:17
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022-2023 годах
 
НовосибирскВзрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
 
 
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