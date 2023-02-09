https://ria.ru/20230209/plen-1850910132.html
Семь военнослужащих ДНР вернулись из украинского плена
Семь военнослужащих ДНР вернулись из украинского плена - РИА Новости, 09.02.2023
Семь военнослужащих ДНР вернулись из украинского плена
Семь военнослужащих Донецкой Народной Республики вернулись из украинского плена в результате обмена между Россией и Украиной, сообщила омбудсмен ДНР Дарья... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:54
2023-02-09T16:54
2023-02-09T16:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Семь военнослужащих Донецкой Народной Республики вернулись из украинского плена в результате обмена между Россией и Украиной, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Министерство обороны РФ 4 февраля сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных. В заявлении Минобороны РФ говорилось, что часть российских военных относилась к "чувствительной категории" и была освобождена благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов. "В результате обмена, который состоялся между Российской Федерацией и Украиной 4 февраля, из вражеского плена освобождены семеро защитников ДНР. Все они были призваны на фронт в рамках мобилизации. В этой группе также есть студенты... С нетерпением ждем наших защитников дома", - написала она в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230208/plennye-1850542803.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Дарья Морозова
16:54 09.02.2023 (обновлено: 16:56 09.02.2023)
Семь военнослужащих ДНР вернулись из украинского плена
Омбудсмен ДНР Морозова: семь военных вернулись из украинского плена в результате обмена