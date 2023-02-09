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Семь военнослужащих ДНР вернулись из украинского плена - РИА Новости, 09.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/plen-1850910132.html
Семь военнослужащих ДНР вернулись из украинского плена
Семь военнослужащих ДНР вернулись из украинского плена - РИА Новости, 09.02.2023
Семь военнослужащих ДНР вернулись из украинского плена
Семь военнослужащих Донецкой Народной Республики вернулись из украинского плена в результате обмена между Россией и Украиной, сообщила омбудсмен ДНР Дарья... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:54
2023-02-09T16:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Семь военнослужащих Донецкой Народной Республики вернулись из украинского плена в результате обмена между Россией и Украиной, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Министерство обороны РФ 4 февраля сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных. В заявлении Минобороны РФ говорилось, что часть российских военных относилась к "чувствительной категории" и была освобождена благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов. "В результате обмена, который состоялся между Российской Федерацией и Украиной 4 февраля, из вражеского плена освобождены семеро защитников ДНР. Все они были призваны на фронт в рамках мобилизации. В этой группе также есть студенты... С нетерпением ждем наших защитников дома", - написала она в своем телеграм-канале.
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Дарья Морозова
16:54 09.02.2023 (обновлено: 16:56 09.02.2023)
 
Семь военнослужащих ДНР вернулись из украинского плена

Омбудсмен ДНР Морозова: семь военных вернулись из украинского плена в результате обмена

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкОсвобожденные из плена ВСУ военнослужащие вооруженных сил РФ, ДНР
Освобожденные из плена ВСУ военнослужащие вооруженных сил РФ, ДНР - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Освобожденные из плена ВСУ военнослужащие вооруженных сил РФ, ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Семь военнослужащих Донецкой Народной Республики вернулись из украинского плена в результате обмена между Россией и Украиной, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Министерство обороны РФ 4 февраля сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных. В заявлении Минобороны РФ говорилось, что часть российских военных относилась к "чувствительной категории" и была освобождена благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов.
"В результате обмена, который состоялся между Российской Федерацией и Украиной 4 февраля, из вражеского плена освобождены семеро защитников ДНР. Все они были призваны на фронт в рамках мобилизации. В этой группе также есть студенты... С нетерпением ждем наших защитников дома", - написала она в своем телеграм-канале.
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Вчера, 13:50Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаДарья Морозова
 
 
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