https://ria.ru/20230209/peregovory-1850907954.html

Вучич с иронией отреагировал на приглашение ЕС к переговорам с Приштиной

Вучич с иронией отреагировал на приглашение ЕС к переговорам с Приштиной - РИА Новости, 09.02.2023

Вучич с иронией отреагировал на приглашение ЕС к переговорам с Приштиной

Президент Сербии Александр Вучич в ответ на намерение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля провести раунд диалога Белграда и Приштины заявил, что обязательно... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:50

2023-02-09T16:50

2023-02-09T16:50

в мире

сербия

брюссель

жозеп боррель

косово

александр вучич

альбин курти

совет европы

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БЕЛГРАД, 9 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ответ на намерение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля провести раунд диалога Белграда и Приштины заявил, что обязательно должно быть сформировано Сообщество сербских общин (ССО) в крае, потому что просто так ехать в Брюссель ему "неинтересно". Боррель сообщил в четверг, что рассчитывает провести встречу лидеров Сербии и самопровозглашенной республики Косово в Брюсселе в течение ближайших двух недель. Глава дипломатии ЕС на саммите стран Евросоюза планировал проинформировать лидеров о ходе посреднических усилий по урегулированию этого кризиса. "Если хотите меня позвать в Брюссель и убедить, чтобы я согласился на ССО вместе с чем-то или после чего-то, то не надо меня звать. Пригласите тогда в туристическую поездку, но я не заинтересован, уже бывал в Брюсселе 200 раз. Если меня приглашаете – оповестите, что создадите ССО, когда это выполните, приеду, чтобы разговаривать обо всем остальном", - заявил Вучич журналистам в Куршумлии близ административной линии с Косово. Американский посол в Сербии Кристофер Хилл заявил накануне, что США настаивают на исполнении всех ранее достигнутых договоренностей Белграда и Приштины, в том числе формировании Сообщества сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Власти Сербии и посольства стран Запада в Приштине обращают внимание на участившиеся заявления премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти о нежелании формировать ССО по соглашению при посредничестве ЕС. Брюссельское соглашение предполагает, что 10 муниципалитетов Косово и Метохии с сербским большинством получат дополнительные полномочия в сфере хозяйства, образования, медицины, флаг и другие атрибуты автономного самоуправления. Курти в публичных речах называет будущее ССО "ассоциацией" и выступает против ее национального характера. Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента поздно вечером в пятницу большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.

https://ria.ru/20230208/serbiya-1850569132.html

https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849337467.html

https://ria.ru/20230206/vuchich-1850157301.html

сербия

брюссель

косово

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в мире, сербия, брюссель, жозеп боррель, косово, александр вучич, альбин курти, совет европы, оон, евросоюз