Вучич с иронией отреагировал на приглашение ЕС к переговорам с Приштиной
Вучич с иронией отреагировал на приглашение Борреля к переговорам с Приштиной
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ответ на намерение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля провести раунд диалога Белграда и Приштины заявил, что обязательно должно быть сформировано Сообщество сербских общин (ССО) в крае, потому что просто так ехать в Брюссель ему "неинтересно".
Боррель сообщил в четверг, что рассчитывает провести встречу лидеров Сербии и самопровозглашенной республики Косово в Брюсселе в течение ближайших двух недель. Глава дипломатии ЕС на саммите стран Евросоюза планировал проинформировать лидеров о ходе посреднических усилий по урегулированию этого кризиса.
"Если хотите меня позвать в Брюссель и убедить, чтобы я согласился на ССО вместе с чем-то или после чего-то, то не надо меня звать. Пригласите тогда в туристическую поездку, но я не заинтересован, уже бывал в Брюсселе 200 раз. Если меня приглашаете – оповестите, что создадите ССО, когда это выполните, приеду, чтобы разговаривать обо всем остальном", - заявил Вучич журналистам в Куршумлии близ административной линии с Косово.
Американский посол в Сербии Кристофер Хилл заявил накануне, что США настаивают на исполнении всех ранее достигнутых договоренностей Белграда и Приштины, в том числе формировании Сообщества сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года.
Власти Сербии и посольства стран Запада в Приштине обращают внимание на участившиеся заявления премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти о нежелании формировать ССО по соглашению при посредничестве ЕС. Брюссельское соглашение предполагает, что 10 муниципалитетов Косово и Метохии с сербским большинством получат дополнительные полномочия в сфере хозяйства, образования, медицины, флаг и другие атрибуты автономного самоуправления. Курти в публичных речах называет будущее ССО "ассоциацией" и выступает против ее национального характера.
Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента поздно вечером в пятницу большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.
Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН".
Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.