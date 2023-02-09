https://ria.ru/20230209/peregovory-1850745874.html

Премьер Польши выступил против переговоров с Россией по Украине

Премьер Польши выступил против переговоров с Россией по Украине - РИА Новости, 09.02.2023

Премьер Польши выступил против переговоров с Россией по Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против переговоров по украинскому конфликту с Москвой, назвав Россию "государством-террористом". РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:33

2023-02-09T10:33

2023-02-09T10:33

специальная военная операция на украине

в мире

россия

польша

украина

матеуш моравецкий

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151347/01/1513470192_0:82:4521:2625_1920x0_80_0_0_88d187d76efc5516358683f3cd2bddb5.jpg

РИМ, 9 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против переговоров по украинскому конфликту с Москвой, назвав Россию "государством-террористом". "С террористами переговоры не ведут. А Россия теперь стала террористическим государством", - сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По словам Моравецкого, Польша считает военный конфликт на Украине экзистенциальной угрозой для себя и для Европы. Спустя почти год спецоперации России, отметил он, "ясно должно быть всем, что невозможно вернуться к состоянию" до ее начала. "Если Россия его выиграет, весь геополитический анализ может быть выброшен. Польша не выбрала свое место на карте, но полностью понимает ту ответственность, которую влечет за собой это положение. Победа над Россией - это как польский, так и европейский вопрос государственных соображений", - сказал премьер. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848947589.html

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850341814.html

россия

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, польша, украина, матеуш моравецкий, ситуация в днр и лнр