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Премьер Польши выступил против переговоров с Россией по Украине - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/peregovory-1850745874.html
Премьер Польши выступил против переговоров с Россией по Украине
Премьер Польши выступил против переговоров с Россией по Украине - РИА Новости, 09.02.2023
Премьер Польши выступил против переговоров с Россией по Украине
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против переговоров по украинскому конфликту с Москвой, назвав Россию "государством-террористом". РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:33
2023-02-09T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
польша
украина
матеуш моравецкий
ситуация в днр и лнр
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РИМ, 9 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против переговоров по украинскому конфликту с Москвой, назвав Россию "государством-террористом". "С террористами переговоры не ведут. А Россия теперь стала террористическим государством", - сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По словам Моравецкого, Польша считает военный конфликт на Украине экзистенциальной угрозой для себя и для Европы. Спустя почти год спецоперации России, отметил он, "ясно должно быть всем, что невозможно вернуться к состоянию" до ее начала. "Если Россия его выиграет, весь геополитический анализ может быть выброшен. Польша не выбрала свое место на карте, но полностью понимает ту ответственность, которую влечет за собой это положение. Победа над Россией - это как польский, так и европейский вопрос государственных соображений", - сказал премьер. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848947589.html
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850341814.html
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в мире, россия, польша, украина, матеуш моравецкий, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Польша, Украина, Матеуш Моравецкий, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:33 09.02.2023
 
Премьер Польши выступил против переговоров с Россией по Украине

Моравецкий назвал Россию государством-террористом и выступил против переговоров с ней

© AP Photo / Markus SchreiberПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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РИМ, 9 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против переговоров по украинскому конфликту с Москвой, назвав Россию "государством-террористом".
"С террористами переговоры не ведут. А Россия теперь стала террористическим государством", - сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
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По словам Моравецкого, Польша считает военный конфликт на Украине экзистенциальной угрозой для себя и для Европы. Спустя почти год спецоперации России, отметил он, "ясно должно быть всем, что невозможно вернуться к состоянию" до ее начала.
"Если Россия его выиграет, весь геополитический анализ может быть выброшен. Польша не выбрала свое место на карте, но полностью понимает ту ответственность, которую влечет за собой это положение. Победа над Россией - это как польский, так и европейский вопрос государственных соображений", - сказал премьер.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПольшаУкраинаМатеуш МоравецкийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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