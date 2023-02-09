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В Приморье взяли под стражу фигуранта дела об отмывании миллиардов рублей - РИА Новости, 09.02.2023
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В Приморье взяли под стражу фигуранта дела об отмывании миллиардов рублей
В Приморье взяли под стражу фигуранта дела об отмывании миллиардов рублей - РИА Новости, 09.02.2023
В Приморье взяли под стражу фигуранта дела об отмывании миллиардов рублей
Суд во Владивостоке заключил под стражу нового, уже пятого по счету фигуранта громкого дела о незаконной банковской деятельности и отмывании миллиардов рублей,... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:56
2023-02-09T17:56
мошенничество
происшествия
приморский край
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 фев - РИА Новости. Суд во Владивостоке заключил под стражу нового, уже пятого по счету фигуранта громкого дела о незаконной банковской деятельности и отмывании миллиардов рублей, сообщает в четверг СУСК по Приморскому краю. Организатора группировок, отмывавших деньги в Приморье, и четырех его соучастников арестовали ранее. По версии следствия, 39-летний лидер не позднее февраля 2017 года, зная, что трое его знакомых обособленно друг от друга занимаются "обналом" в Приморье, сколотил их в единое сообщество, куда привлек и других дельцов. В СУСК уточняли, что ущерб по делу превышает 3 миллиарда рублей. "Сегодня... избрана мера пресечения еще одному фигуранту по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов фактическому руководителю ООО "Снабконтакт" 32-летнему Сергею Чараеву", говорится в сообщении. Фигурантам в зависимости от роли предъявлены обвинения в организации и участии в ОПС, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
https://ria.ru/20230205/bagaev-1849864798.html
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мошенничество, происшествия, приморский край, владивосток, россия
Мошенничество, Происшествия, Приморский край, Владивосток, Россия
17:56 09.02.2023
 
В Приморье взяли под стражу фигуранта дела об отмывании миллиардов рублей

Во Владивостоке взяли под стражу пятого фигуранта по делу об отмывании миллиардов рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВЛАДИВОСТОК, 9 фев - РИА Новости. Суд во Владивостоке заключил под стражу нового, уже пятого по счету фигуранта громкого дела о незаконной банковской деятельности и отмывании миллиардов рублей, сообщает в четверг СУСК по Приморскому краю.
Организатора группировок, отмывавших деньги в Приморье, и четырех его соучастников арестовали ранее. По версии следствия, 39-летний лидер не позднее февраля 2017 года, зная, что трое его знакомых обособленно друг от друга занимаются "обналом" в Приморье, сколотил их в единое сообщество, куда привлек и других дельцов. В СУСК уточняли, что ущерб по делу превышает 3 миллиарда рублей.
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"Сегодня... избрана мера пресечения еще одному фигуранту по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов фактическому руководителю ООО "Снабконтакт" 32-летнему Сергею Чараеву", говорится в сообщении.
Фигурантам в зависимости от роли предъявлены обвинения в организации и участии в ОПС, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
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