https://ria.ru/20230209/otmyvanie-1850936113.html

В Приморье взяли под стражу фигуранта дела об отмывании миллиардов рублей

В Приморье взяли под стражу фигуранта дела об отмывании миллиардов рублей - РИА Новости, 09.02.2023

В Приморье взяли под стражу фигуранта дела об отмывании миллиардов рублей

Суд во Владивостоке заключил под стражу нового, уже пятого по счету фигуранта громкого дела о незаконной банковской деятельности и отмывании миллиардов рублей,... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:56

2023-02-09T17:56

2023-02-09T17:56

мошенничество

происшествия

приморский край

владивосток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 фев - РИА Новости. Суд во Владивостоке заключил под стражу нового, уже пятого по счету фигуранта громкого дела о незаконной банковской деятельности и отмывании миллиардов рублей, сообщает в четверг СУСК по Приморскому краю. Организатора группировок, отмывавших деньги в Приморье, и четырех его соучастников арестовали ранее. По версии следствия, 39-летний лидер не позднее февраля 2017 года, зная, что трое его знакомых обособленно друг от друга занимаются "обналом" в Приморье, сколотил их в единое сообщество, куда привлек и других дельцов. В СУСК уточняли, что ущерб по делу превышает 3 миллиарда рублей. "Сегодня... избрана мера пресечения еще одному фигуранту по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов фактическому руководителю ООО "Снабконтакт" 32-летнему Сергею Чараеву", говорится в сообщении. Фигурантам в зависимости от роли предъявлены обвинения в организации и участии в ОПС, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

https://ria.ru/20230205/bagaev-1849864798.html

https://ria.ru/20230124/rastlenie-1846966067.html

приморский край

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мошенничество, происшествия, приморский край, владивосток, россия