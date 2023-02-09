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Поставки оружия Украине не укрепят безопасность Запада, заявил Рябков

Поставки оружия Украине не укрепят безопасность Запада, заявил Рябков - РИА Новости, 09.02.2023

Поставки оружия Украине не укрепят безопасность Запада, заявил Рябков

Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:24

2023-02-09T12:24

2023-02-09T12:55

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Коллективный Запад себя полностью дискредитировал во всех аспектах происходящего сейчас на Украине, неразличимы никакие ростки здравого смысла ни в одной из столиц государств, входящих в НАТО и ЕС. То, что эти страны попали в категорию "недружественных", официально установленную у нас в стране и используемую как референс, отсылка, точка отсчета - это самый мягкий из тех терминов, эпитетов, которые можно применить к этой группе, группе ненавистников России", - сказал он."От них можно ожидать всего что угодно, но они тоже должны просчитывать риски - от того, что они творят, их безопасность не укрепится никоим образом", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на вопрос, как РФ отреагирует на возможные поставки истребителей Киеву.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20230209/pomosch-1850813467.html

https://ria.ru/20230209/angliya-1850769375.html

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в мире, украина, сергей рябков, россия, сша, евросоюз