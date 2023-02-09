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Посол России рассказал о проблеме безналичной оплаты для туристов в Турции
Посол России рассказал о проблеме безналичной оплаты для туристов в Турции - РИА Новости, 09.02.2023
Посол России рассказал о проблеме безналичной оплаты для туристов в Турции
Россия надеется на решение проблемы безналичной оплаты услуг для туристов в Турции, есть обоюдный интерес, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Анкаре... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:36
2023-02-09T14:36
2023-02-09T14:36
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алексей ерхов
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Россия надеется на решение проблемы безналичной оплаты услуг для туристов в Турции, есть обоюдный интерес, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Он подчеркнул, что от "любых ограничительных мер в этой области напрямую страдают турецкие представители индустрии". За отель и авиабилеты турист может заплатить, находясь еще в России, но, отметил посол, "турецкий бизнесмен ведь хочет продать российскому туристу еще что-то". "Например, кожаную куртку ему, шубу жене и много еще чего другого. Наверняка многие россияне, побывавшие в Турции на отдыхе, помнят, как к ним еще на пляже подходят ласковые люди и предлагают съездить на экскурсию или посетить меховой магазин или торговый центр. А как турист будет расплачиваться? Наличные деньги взять с собой, тем более в крупных суммах, он не хочет, да и оно не безопасно", - сказал Ерхов. "Так что я думаю, что здесь, как и во многих других вещах, наш интерес обоюден, а решения найдутся", - добавил он.
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новости - туризм, россия, турция, анкара (провинция), алексей ерхов, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Турция, Анкара (провинция), Алексей Ерхов, Туризм
Посол России рассказал о проблеме безналичной оплаты для туристов в Турции
Посол Ерхов: Россия надеется решить вопрос с безналичной оплатой для туристов в Турции
АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Россия надеется на решение проблемы безналичной оплаты услуг для туристов в Турции, есть обоюдный интерес, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Он подчеркнул, что от "любых ограничительных мер в этой области напрямую страдают турецкие представители индустрии". За отель и авиабилеты турист может заплатить, находясь еще в России, но, отметил посол, "турецкий бизнесмен ведь хочет продать российскому туристу еще что-то".
"Например, кожаную куртку ему, шубу жене и много еще чего другого. Наверняка многие россияне, побывавшие в Турции на отдыхе, помнят, как к ним еще на пляже подходят ласковые люди и предлагают съездить на экскурсию или посетить меховой магазин или торговый центр. А как турист будет расплачиваться? Наличные деньги взять с собой, тем более в крупных суммах, он не хочет, да и оно не безопасно", - сказал Ерхов.
"Так что я думаю, что здесь, как и во многих других вещах, наш интерес обоюден, а решения найдутся", - добавил он.