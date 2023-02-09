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В Подмосковье трое друзей инсценировали ограбление пункта СДЭК - РИА Новости, 09.02.2023
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В Подмосковье трое друзей инсценировали ограбление пункта СДЭК
В Подмосковье трое друзей инсценировали ограбление пункта СДЭК - РИА Новости, 09.02.2023
В Подмосковье трое друзей инсценировали ограбление пункта СДЭК
Работник службы доставки с помощью двух товарищей инсценировал нападение на пункт выдачи заказов компании СДЭК в Подмосковье, на всех троих завели уголовное... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:46
2023-02-09T13:47
происшествия
московская область (подмосковье)
ногинск
россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Работник службы доставки с помощью двух товарищей инсценировал нападение на пункт выдачи заказов компании СДЭК в Подмосковье, на всех троих завели уголовное дело о краже, сообщила пресс-служба областного главка МВД. Как рассказали в ведомстве, в полицию от представителя службы доставки грузов поступило сообщение о нападении на пункт выдачи заказов в подмосковном Ногинске. По словам заявителя, двое неизвестных ворвались в помещение, после чего один из них распылил газовый баллончик ему в лицо, а второй похитил ящик с деньгами. Сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей. На опубликованном ведомством видео двое мужчин в масках и солнечных очках забегают в пункт выдачи. Один из них прыскает из баллончика в сторону работника, и пока тот корчится на полу, второй подбегает к синей коробке и забирает ее. В ней, вероятно, и были деньги. Кроме того, один фигурантов заявил, что нападение происходило в пункте выдачи заказов транспортной компании СДЭК. "При разбирательстве в обстоятельствах произошедшего оперативники выяснили, что к преступлению причастен сам потерпевший. Сотрудник службы доставки сообщил своим знакомым о наличии денежной суммы у себя на работе, а также назвал время, когда лучше совершить хищение. Инсценировав нападение на пункт, злоумышленники завладели деньгами, которые планировали разделить между собой и потратить на личные нужды", - говорится в релизе. Сообщниками оказались молодые люди в возрасте 17 и 22 лет. У них нашли похищенные деньги и газовый баллончик, отметили в полиции. В главке добавили, что было возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ). Один из фигурантов - под подпиской о невыезде, двум другим назначили запрет определенных действий.
https://ria.ru/20230209/politsiya-1850781388.html
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московская область (подмосковье)
ногинск
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происшествия, московская область (подмосковье), ногинск, россия, сдэк
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ногинск, Россия, СДЭК
13:46 09.02.2023 (обновлено: 13:47 09.02.2023)
 
В Подмосковье трое друзей инсценировали ограбление пункта СДЭК

В Ногинске трое друзей инсценировали ограбление пункта СДЭК ради 140 тысяч рублей

Кадр видео, опубликованного Главным управлением МВД России по Московской области
Кадр видео, опубликованного Главным управлением МВД России по Московской области
Кадр видео, опубликованного Главным управлением МВД России по Московской области
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Работник службы доставки с помощью двух товарищей инсценировал нападение на пункт выдачи заказов компании СДЭК в Подмосковье, на всех троих завели уголовное дело о краже, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
Как рассказали в ведомстве, в полицию от представителя службы доставки грузов поступило сообщение о нападении на пункт выдачи заказов в подмосковном Ногинске. По словам заявителя, двое неизвестных ворвались в помещение, после чего один из них распылил газовый баллончик ему в лицо, а второй похитил ящик с деньгами. Сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей.
Полиция - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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На опубликованном ведомством видео двое мужчин в масках и солнечных очках забегают в пункт выдачи. Один из них прыскает из баллончика в сторону работника, и пока тот корчится на полу, второй подбегает к синей коробке и забирает ее. В ней, вероятно, и были деньги. Кроме того, один фигурантов заявил, что нападение происходило в пункте выдачи заказов транспортной компании СДЭК.
"При разбирательстве в обстоятельствах произошедшего оперативники выяснили, что к преступлению причастен сам потерпевший. Сотрудник службы доставки сообщил своим знакомым о наличии денежной суммы у себя на работе, а также назвал время, когда лучше совершить хищение. Инсценировав нападение на пункт, злоумышленники завладели деньгами, которые планировали разделить между собой и потратить на личные нужды", - говорится в релизе.
Сообщниками оказались молодые люди в возрасте 17 и 22 лет. У них нашли похищенные деньги и газовый баллончик, отметили в полиции.
В главке добавили, что было возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ). Один из фигурантов - под подпиской о невыезде, двум другим назначили запрет определенных действий.
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