https://ria.ru/20230209/ograblenie-1850838700.html

В Подмосковье трое друзей инсценировали ограбление пункта СДЭК

В Подмосковье трое друзей инсценировали ограбление пункта СДЭК - РИА Новости, 09.02.2023

В Подмосковье трое друзей инсценировали ограбление пункта СДЭК

Работник службы доставки с помощью двух товарищей инсценировал нападение на пункт выдачи заказов компании СДЭК в Подмосковье, на всех троих завели уголовное... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:46

2023-02-09T13:46

2023-02-09T13:47

происшествия

московская область (подмосковье)

ногинск

россия

сдэк

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Работник службы доставки с помощью двух товарищей инсценировал нападение на пункт выдачи заказов компании СДЭК в Подмосковье, на всех троих завели уголовное дело о краже, сообщила пресс-служба областного главка МВД. Как рассказали в ведомстве, в полицию от представителя службы доставки грузов поступило сообщение о нападении на пункт выдачи заказов в подмосковном Ногинске. По словам заявителя, двое неизвестных ворвались в помещение, после чего один из них распылил газовый баллончик ему в лицо, а второй похитил ящик с деньгами. Сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей. На опубликованном ведомством видео двое мужчин в масках и солнечных очках забегают в пункт выдачи. Один из них прыскает из баллончика в сторону работника, и пока тот корчится на полу, второй подбегает к синей коробке и забирает ее. В ней, вероятно, и были деньги. Кроме того, один фигурантов заявил, что нападение происходило в пункте выдачи заказов транспортной компании СДЭК. "При разбирательстве в обстоятельствах произошедшего оперативники выяснили, что к преступлению причастен сам потерпевший. Сотрудник службы доставки сообщил своим знакомым о наличии денежной суммы у себя на работе, а также назвал время, когда лучше совершить хищение. Инсценировав нападение на пункт, злоумышленники завладели деньгами, которые планировали разделить между собой и потратить на личные нужды", - говорится в релизе. Сообщниками оказались молодые люди в возрасте 17 и 22 лет. У них нашли похищенные деньги и газовый баллончик, отметили в полиции. В главке добавили, что было возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ). Один из фигурантов - под подпиской о невыезде, двум другим назначили запрет определенных действий.

https://ria.ru/20230209/politsiya-1850781388.html

https://ria.ru/20230208/spasenie-1850665099.html

московская область (подмосковье)

ногинск

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), ногинск, россия, сдэк