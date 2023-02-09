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Прокурор в Белоруссии запросил для Беляцкого 12 лет колонии - РИА Новости, 09.02.2023
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Прокурор в Белоруссии запросил для Беляцкого 12 лет колонии
Прокурор в Белоруссии запросил для Беляцкого 12 лет колонии - РИА Новости, 09.02.2023
Прокурор в Белоруссии запросил для Беляцкого 12 лет колонии
Гособвинитель Александр Король попросил суд в Минске назначить белорусскому правозащитнику, нобелевскому лауреату Алесю Беляцкому наказание в виде лишения... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:48
2023-02-09T13:40
белоруссия
здоровье - общество
минск
алесь беляцкий (александр беляцкий)
александр король
весна
в мире
ленинский район
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МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Гособвинитель Александр Король попросил суд в Минске назначить белорусскому правозащитнику, нобелевскому лауреату Алесю Беляцкому наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии усиленного режима, передает корреспондент РИА Новости. Суд Ленинского района Минска в начале января приступил к рассмотрению уголовного дела Беляцкого и других лидеров не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна". В качестве обвиняемых привлечены Беляцкий, Владимир Лабкович, Валентин Стефанович, Дмитрий Соловьев. Дело возбуждено по статьям "контрабанда" и "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Беляцкий, Стефанович и Лабкович находятся под стражей, Соловьев - за пределами страны, его судят заочно. В соответствии с белорусским законодательством, по инкриминируемым статьям обвиняемым может быть назначено наказание до 12 лет лишения свободы. "Прошу признать виновными... и по совокупности преступлений (прошу - ред.) определить наказание Беляцкому в виде лишения свободы на 12 лет, Стефановичу - 11 лет, Лабковичу - девять лет, Соловьеву - 10 лет с отбыванием каждого в исправительной колонии усиленного режима со штрафом в доход государств в 5 тысяч базовых величин (около 67,8 тысячи долларов) каждому", - сказал в суде гособвинитель.По словам прокурора, не позднее апреля 2016 года Беляцкий, будучи должностным лицом, Стефанович, Лабкович, Соловьев и другие объединились в "управляемую устойчивую группу" и до июля 2021 года, до момента задержания, из корыстных побуждений совершили незаконное перемещение через границу ЕАЭС наличных денег в крупном размере без таможенного оформления. По утверждению гособвинителя, они же в составе орггруппы с мая 2020 года осуществляли оплату штрафов привлеченных к административной ответственности, выплату им компенсаций, оплату услуг адвокатов задержанных по протестных правонарушениям и преступлениям, чем "совершили действия по финансированию и иному материальному обеспечению деятельности по подготовке лиц для участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок".Король заявил, что в целях преступной деятельности в Литве была создана организация под руководством Беляцкого, на счета которой в том числе от иностранных структур для реализации на белорусской территории проектов поступали денежные средства, которые потом обналичивались, дробились на мелкие суммы и перевозились в Белоруссию.По его мнению, представленные доказательства вины обвиняемых являются обоснованными и допустимыми уголовно-процессуальным законодательством, вскрывают реализовывавшийся обвиняемыми преступный механизм по дроблению и перемещению из-за рубежа в Белоруссию денежных средств. Прокурор также заявил, что считает доказанной вину обвиняемых в финансировании подготовки людей для участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Гособвинитель обратил внимание суда, что при вынесении решения по уголовному делу нужно помнить о равенстве всех граждан перед законом. Он подчеркнул, что характеристики, данные обвиняемым иностранными организациями, их должности и род деятельности не должны влиять на приговор.Король также отметил, что при определении наказания нужно учитывать роль обвиняемых в преступлении, в частности что Беляцкий являлся организатором преступной деятельности, а также то, что Соловьев скрылся от следствия за границей.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20230126/belorussiya-1847514248.html
https://ria.ru/20230120/gruppa-1846244525.html
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белоруссия, здоровье - общество, минск, алесь беляцкий (александр беляцкий), александр король, весна, в мире, ленинский район, евразийский экономический союз
Белоруссия, Здоровье - Общество, Минск, Алесь Беляцкий (Александр Беляцкий), Александр Король, Весна, В мире, Ленинский район, Евразийский экономический союз
12:48 09.02.2023 (обновлено: 13:40 09.02.2023)
 
Прокурор в Белоруссии запросил для Беляцкого 12 лет колонии

Прокурор в Белоруссии запросил для Беляцкого 12 лет колонии по делу о контрабанде

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в медиабанкАлесю Беляцкий
Алесю Беляцкий - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Андрей Александров
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Алесю Беляцкий. Архивное фото
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МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Гособвинитель Александр Король попросил суд в Минске назначить белорусскому правозащитнику, нобелевскому лауреату Алесю Беляцкому наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии усиленного режима, передает корреспондент РИА Новости.
Суд Ленинского района Минска в начале января приступил к рассмотрению уголовного дела Беляцкого и других лидеров не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна". В качестве обвиняемых привлечены Беляцкий, Владимир Лабкович, Валентин Стефанович, Дмитрий Соловьев. Дело возбуждено по статьям "контрабанда" и "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
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Беляцкий, Стефанович и Лабкович находятся под стражей, Соловьев - за пределами страны, его судят заочно. В соответствии с белорусским законодательством, по инкриминируемым статьям обвиняемым может быть назначено наказание до 12 лет лишения свободы.
"Прошу признать виновными... и по совокупности преступлений (прошу - ред.) определить наказание Беляцкому в виде лишения свободы на 12 лет, Стефановичу - 11 лет, Лабковичу - девять лет, Соловьеву - 10 лет с отбыванием каждого в исправительной колонии усиленного режима со штрафом в доход государств в 5 тысяч базовых величин (около 67,8 тысячи долларов) каждому", - сказал в суде гособвинитель.
По словам прокурора, не позднее апреля 2016 года Беляцкий, будучи должностным лицом, Стефанович, Лабкович, Соловьев и другие объединились в "управляемую устойчивую группу" и до июля 2021 года, до момента задержания, из корыстных побуждений совершили незаконное перемещение через границу ЕАЭС наличных денег в крупном размере без таможенного оформления. По утверждению гособвинителя, они же в составе орггруппы с мая 2020 года осуществляли оплату штрафов привлеченных к административной ответственности, выплату им компенсаций, оплату услуг адвокатов задержанных по протестных правонарушениям и преступлениям, чем "совершили действия по финансированию и иному материальному обеспечению деятельности по подготовке лиц для участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок".
Король заявил, что в целях преступной деятельности в Литве была создана организация под руководством Беляцкого, на счета которой в том числе от иностранных структур для реализации на белорусской территории проектов поступали денежные средства, которые потом обналичивались, дробились на мелкие суммы и перевозились в Белоруссию.
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По его мнению, представленные доказательства вины обвиняемых являются обоснованными и допустимыми уголовно-процессуальным законодательством, вскрывают реализовывавшийся обвиняемыми преступный механизм по дроблению и перемещению из-за рубежа в Белоруссию денежных средств. Прокурор также заявил, что считает доказанной вину обвиняемых в финансировании подготовки людей для участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Гособвинитель обратил внимание суда, что при вынесении решения по уголовному делу нужно помнить о равенстве всех граждан перед законом. Он подчеркнул, что характеристики, данные обвиняемым иностранными организациями, их должности и род деятельности не должны влиять на приговор.
Король также отметил, что при определении наказания нужно учитывать роль обвиняемых в преступлении, в частности что Беляцкий являлся организатором преступной деятельности, а также то, что Соловьев скрылся от следствия за границей.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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