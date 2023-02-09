https://ria.ru/20230209/obvinenie-1850783477.html

Участнику массовой драки в школе в Челябинске предъявили обвинение

Участнику массовой драки в школе в Челябинске предъявили обвинение - РИА Новости, 09.02.2023

Участнику массовой драки в школе в Челябинске предъявили обвинение

Первому из участников массовой драки около школы в Челябинске, 18-летнему юноше, предъявили обвинение в хулиганстве, еще трое проходят подозреваемыми, сообщило... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:54

2023-02-09T11:54

2023-02-09T12:01

россия

челябинск

челябинская область

происшествия

курчатовский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 фев – РИА Новости. Первому из участников массовой драки около школы в Челябинске, 18-летнему юноше, предъявили обвинение в хулиганстве, еще трое проходят подозреваемыми, сообщило в четверг региональное управление СК РФ. По данным следствия, побоище произошло накануне на территории одной из школ Курчатовского района. Причиной называется "бытовой конфликт между двумя группами подростков – учащихся старших классов". "Трое несовершеннолетних местных жителей от 14 до 17 лет подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Также 18-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Восемнадцатилетний обвиняемый задержан, по остальным также "решается вопрос об избрании меры пресечения". У нападавших изъяты аэрозольный пистолет, молотки и пневматическая винтовка. После массовой драки в медицинское учреждение с побоями обратились трое потерпевших, отмечает СУСК. Ранее было известно только о двух. Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что обвиняемый местный житель нигде не работает и не учится. "Предварительно, национальной неприязни между участниками драки не установлено, ранее участники инцидента уже конфликтовали между собой", - пояснил он.

https://ria.ru/20230208/draka-1850533571.html

https://ria.ru/20230208/draka-1850621382.html

россия

челябинск

челябинская область

курчатовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, челябинск, челябинская область, происшествия, курчатовский район, следственный комитет россии (ск рф)