https://ria.ru/20230209/obvinenie-1850783477.html
Участнику массовой драки в школе в Челябинске предъявили обвинение
Участнику массовой драки в школе в Челябинске предъявили обвинение - РИА Новости, 09.02.2023
Участнику массовой драки в школе в Челябинске предъявили обвинение
Первому из участников массовой драки около школы в Челябинске, 18-летнему юноше, предъявили обвинение в хулиганстве, еще трое проходят подозреваемыми, сообщило... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:54
2023-02-09T11:54
2023-02-09T12:01
россия
челябинск
челябинская область
происшествия
курчатовский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 фев – РИА Новости. Первому из участников массовой драки около школы в Челябинске, 18-летнему юноше, предъявили обвинение в хулиганстве, еще трое проходят подозреваемыми, сообщило в четверг региональное управление СК РФ. По данным следствия, побоище произошло накануне на территории одной из школ Курчатовского района. Причиной называется "бытовой конфликт между двумя группами подростков – учащихся старших классов". "Трое несовершеннолетних местных жителей от 14 до 17 лет подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Также 18-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Восемнадцатилетний обвиняемый задержан, по остальным также "решается вопрос об избрании меры пресечения". У нападавших изъяты аэрозольный пистолет, молотки и пневматическая винтовка. После массовой драки в медицинское учреждение с побоями обратились трое потерпевших, отмечает СУСК. Ранее было известно только о двух. Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что обвиняемый местный житель нигде не работает и не учится. "Предварительно, национальной неприязни между участниками драки не установлено, ранее участники инцидента уже конфликтовали между собой", - пояснил он.
https://ria.ru/20230208/draka-1850533571.html
https://ria.ru/20230208/draka-1850621382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, челябинск, челябинская область, происшествия, курчатовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Челябинск, Челябинская область, Происшествия, Курчатовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
11:54 09.02.2023 (обновлено: 12:01 09.02.2023)
Участнику массовой драки в школе в Челябинске предъявили обвинение
В Челябинске предъявили обвинение первому участнику массовой драки в школе
ЧЕЛЯБИНСК, 9 фев – РИА Новости.
Первому из участников массовой драки около школы в Челябинске, 18-летнему юноше, предъявили обвинение в хулиганстве, еще трое проходят подозреваемыми, сообщило
в четверг региональное управление СК РФ.
По данным следствия, побоище произошло накануне на территории одной из школ Курчатовского района
. Причиной называется "бытовой конфликт между двумя группами подростков – учащихся старших классов".
"Трое несовершеннолетних местных жителей от 14 до 17 лет подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Также 18-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Восемнадцатилетний обвиняемый задержан, по остальным также "решается вопрос об избрании меры пресечения". У нападавших изъяты аэрозольный пистолет, молотки и пневматическая винтовка.
После массовой драки в медицинское учреждение с побоями обратились трое потерпевших, отмечает СУСК. Ранее было известно только о двух.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что обвиняемый местный житель нигде не работает и не учится. "Предварительно, национальной неприязни между участниками драки не установлено, ранее участники инцидента уже конфликтовали между собой", - пояснил он.