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Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 09.02.2023

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:35

2023-02-09T17:35

2023-02-09T17:45

специальная военная операция на украине

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нато

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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 17.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Семеновка – город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, 17.10 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.В представительстве добавили, что в 17.00 мск обстрелу подверглась Горловка, украинские войска выпустили по ней три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато