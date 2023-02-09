https://ria.ru/20230209/obstrel-1850891345.html

Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР

Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР - РИА Новости, 09.02.2023

Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР

Украинские войска обстреляли поселки Зайцево и Широкая Балка под Горловкой, выпустив 16 снарядов калибром 122 миллиметра за полчаса, сообщили в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:11

2023-02-09T16:11

2023-02-09T16:11

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

горловка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселки Зайцево и Широкая Балка под Горловкой, выпустив 16 снарядов калибром 122 миллиметра за полчаса, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.40 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра; 15.15 - населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20230209/zapad-1850676957.html

зайцево

горловка

донецкая народная республика

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в мире, зайцево, горловка, донецкая народная республика, сцкк