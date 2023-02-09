https://ria.ru/20230209/obstrel-1850891345.html
Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР
Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР - РИА Новости, 09.02.2023
Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР
Украинские войска обстреляли поселки Зайцево и Широкая Балка под Горловкой, выпустив 16 снарядов калибром 122 миллиметра за полчаса, сообщили в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:11
2023-02-09T16:11
2023-02-09T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
горловка
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселки Зайцево и Широкая Балка под Горловкой, выпустив 16 снарядов калибром 122 миллиметра за полчаса, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.40 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра; 15.15 - населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20230209/zapad-1850676957.html
зайцево
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, горловка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Зайцево и Широкую Балку