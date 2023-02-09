https://ria.ru/20230209/obstrel-1850827969.html

Украинские войска обстреляли Зайцево

Украинские войска обстреляли Зайцево - РИА Новости, 09.02.2023

Украинские войска обстреляли Зайцево

Украинские войска в четверг обстреляли из артиллерии поселок Зайцево, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:18

2023-02-09T13:18

2023-02-09T13:18

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 фев – РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли из артиллерии поселок Зайцево, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Зайцево: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства. Ранее в 9.50 мск в четверг украинские военные выпустили по Зайцево пять снарядов такого же калибра. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

донецкая народная республика

украина

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в мире, зайцево, донецкая народная республика, украина, сцкк