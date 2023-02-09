https://ria.ru/20230209/obstrel-1850737872.html

ВСУ ночью выпустили 38 снарядов по Херсонской области

ВСУ ночью выпустили 38 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 09.02.2023

ВСУ ночью выпустили 38 снарядов по Херсонской области

Украинские войска на протяжении ночи обстреливали гражданскую инфраструктуру населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 38... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:15

2023-02-09T10:15

2023-02-09T10:15

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 9 фев - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали гражданскую инфраструктуру населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 38 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Голая Пристань, Крынки, Софиевка, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал он. По его словам, "жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются".

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка