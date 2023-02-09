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ВСУ ночью выпустили 38 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/obstrel-1850737872.html
ВСУ ночью выпустили 38 снарядов по Херсонской области
ВСУ ночью выпустили 38 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 09.02.2023
ВСУ ночью выпустили 38 снарядов по Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи обстреливали гражданскую инфраструктуру населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 38... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:15
2023-02-09T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 9 фев - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали гражданскую инфраструктуру населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 38 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Голая Пристань, Крынки, Софиевка, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал он. По его словам, "жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются".
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днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка
10:15 09.02.2023
 
ВСУ ночью выпустили 38 снарядов по Херсонской области

Украинские войска ночью выпустили 38 снарядов по левобережью Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 9 фев - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали гражданскую инфраструктуру населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 38 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Голая Пристань, Крынки, Софиевка, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал он.
По его словам, "жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются".
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