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ВСУ ночью выпустили 38 снарядов по Херсонской области
ВСУ ночью выпустили 38 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 09.02.2023
ВСУ ночью выпустили 38 снарядов по Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи обстреливали гражданскую инфраструктуру населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 38... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:15
2023-02-09T10:15
2023-02-09T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 9 фев - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали гражданскую инфраструктуру населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 38 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Голая Пристань, Крынки, Софиевка, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал он. По его словам, "жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются".
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html
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в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка
ВСУ ночью выпустили 38 снарядов по Херсонской области
Украинские войска ночью выпустили 38 снарядов по левобережью Днепра в Херсонской области