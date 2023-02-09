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ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/obstrel-1850694768.html
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра - РИА Новости, 09.02.2023
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T00:20
2023-02-09T00:45
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
кировский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как следует из публикации в другом Telegram-канале ведомства, в результате атаки ВСУ пострадали два человека."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 февраля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): по улице Керамической, 15 пострадали мужчина 1989 года рождения и девочка 2021 года рождения", — подчеркивается в сообщении.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230208/donetsk-1850685941.html
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, кировский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Кировский район, СЦКК, НАТО
00:20 09.02.2023 (обновлено: 00:45 09.02.2023)
 
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра

ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОкна автомобиля, разбитые в результате обстрела Кировского районе Донецка со стороны украинских войск
Окна автомобиля, разбитые в результате обстрела Кировского районе Донецка со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Окна автомобиля, разбитые в результате обстрела Кировского районе Донецка со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.50 — населенный пункт Галициновка — город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении.

Как следует из публикации в другом Telegram-канале ведомства, в результате атаки ВСУ пострадали два человека.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 февраля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): по улице Керамической, 15 пострадали мужчина 1989 года рождения и девочка 2021 года рождения", — подчеркивается в сообщении.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонецкКировский районСЦККНАТО
 
 
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