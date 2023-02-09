https://ria.ru/20230209/obstrel-1850694768.html

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра - РИА Новости, 09.02.2023

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T00:20

2023-02-09T00:20

2023-02-09T00:45

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

кировский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как следует из публикации в другом Telegram-канале ведомства, в результате атаки ВСУ пострадали два человека."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 февраля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): по улице Керамической, 15 пострадали мужчина 1989 года рождения и девочка 2021 года рождения", — подчеркивается в сообщении.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230208/donetsk-1850685941.html

донецкая народная республика

донецк

кировский район

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происшествия, донецкая народная республика, донецк, кировский район, сцкк, нато