00:20 09.02.2023 (обновлено: 00:45 09.02.2023)
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра
ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОкна автомобиля, разбитые в результате обстрела Кировского районе Донецка со стороны украинских войск
Окна автомобиля, разбитые в результате обстрела Кировского районе Донецка со стороны украинских войск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.50 — населенный пункт Галициновка — город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении.
Как следует из публикации в другом Telegram-канале ведомства, в результате атаки ВСУ пострадали два человека.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 февраля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): по улице Керамической, 15 пострадали мужчина 1989 года рождения и девочка 2021 года рождения", — подчеркивается в сообщении.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.