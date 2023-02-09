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Телеканал РЕН-ТВ Moldova оштрафовали за отсутствие новостей с Украины - РИА Новости, 09.02.2023
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Телеканал РЕН-ТВ Moldova оштрафовали за отсутствие новостей с Украины
Телеканал РЕН-ТВ Moldova оштрафовали за отсутствие новостей с Украины - РИА Новости, 09.02.2023
Телеканал РЕН-ТВ Moldova оштрафовали за отсутствие новостей с Украины
Молдавский телеканал РЕН-ТВ Moldova оштрафован на 30 тысяч леев (1,6 тысячи долларов) в том числе за отсутствие новостей с Украины, соответствующее решение... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T21:44
2023-02-09T21:44
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КИШИНЕВ, 9 фев – РИА Новости. Молдавский телеканал РЕН-ТВ Moldova оштрафован на 30 тысяч леев (1,6 тысячи долларов) в том числе за отсутствие новостей с Украины, соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Совета по телерадиовещанию республики (СТР). Ранее вице-спикер парламента Молдавии, вице-председатель правящей партии "Действие и солидарность" Михай Попшой заявил, что не хотел бы видеть в стране российские федеральные телеканалы якобы из-за пропаганды. Говоря о закрытии в стране шести оппозиционных телеканалов, политик заявил, что подобное решение было принято запоздало и приостановить вещание каналов нужно было еще в начале 2022 года. Также он поставил им в вину "пропаганду молчанием", поскольку каналы якобы не освещали ситуацию на Украине. "Поставщик медиауслуг нарушил несколько положений законодательства… В некоторых случаях телеканалу РЕН-ТВ Moldova вынесено публичное предупреждение. А также наложен штраф в размере 30 тысяч леев… В пяти выпусках новостей за неделю не было ничего сказано о том, что происходит на границе с Молдавией, в соседней Украине", - отметила вице-председатель СТР Анета Гонца. При этом она уточнила, что в течение пяти дней 57% новостей телеканала были посвящены исключительно международным событиям, в том числе США, Бразилии, Перу, Чехии, Колумбии. Телеканал РЕН-ТВ Moldova помимо программ собственного производства ретранслирует передачи российского телеканала РЕН-ТВ. Власти Молдавии 16 декабря приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850884275.html
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в мире, украина, молдавия, россия
В мире, Украина, Молдавия, Россия
21:44 09.02.2023
 
Телеканал РЕН-ТВ Moldova оштрафовали за отсутствие новостей с Украины

СТР: в Молдавии оштрафовали телеканал РЕН-ТВ Moldova за отсутствие новостей с Украины

© Фото : Unsplash / Glenn Carstens-PetersПульт от телевизора
Пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Unsplash / Glenn Carstens-Peters
Пульт от телевизора. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 фев – РИА Новости. Молдавский телеканал РЕН-ТВ Moldova оштрафован на 30 тысяч леев (1,6 тысячи долларов) в том числе за отсутствие новостей с Украины, соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Совета по телерадиовещанию республики (СТР).
Ранее вице-спикер парламента Молдавии, вице-председатель правящей партии "Действие и солидарность" Михай Попшой заявил, что не хотел бы видеть в стране российские федеральные телеканалы якобы из-за пропаганды. Говоря о закрытии в стране шести оппозиционных телеканалов, политик заявил, что подобное решение было принято запоздало и приостановить вещание каналов нужно было еще в начале 2022 года. Также он поставил им в вину "пропаганду молчанием", поскольку каналы якобы не освещали ситуацию на Украине.
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"Поставщик медиауслуг нарушил несколько положений законодательства… В некоторых случаях телеканалу РЕН-ТВ Moldova вынесено публичное предупреждение. А также наложен штраф в размере 30 тысяч леев… В пяти выпусках новостей за неделю не было ничего сказано о том, что происходит на границе с Молдавией, в соседней Украине", - отметила вице-председатель СТР Анета Гонца.
При этом она уточнила, что в течение пяти дней 57% новостей телеканала были посвящены исключительно международным событиям, в том числе США, Бразилии, Перу, Чехии, Колумбии.
"А об Украине, России или Румынии не сообщалось. Это отсутствие корректной информации", - добавила Гонца.
Телеканал РЕН-ТВ Moldova помимо программ собственного производства ретранслирует передачи российского телеканала РЕН-ТВ.
Власти Молдавии 16 декабря приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
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