https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850768439.html

Стала известна причина обрушения дома в Новосибирске

Стала известна причина обрушения дома в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023

Стала известна причина обрушения дома в Новосибирске

В качестве основной версии частичного обрушения дома в Новосибирске рассматривается нарушение правил пользования газовым оборудованием, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:20

2023-02-09T11:20

2023-02-09T11:38

происшествия

новосибирск

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

андрей травников

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В качестве основной версии частичного обрушения дома в Новосибирске рассматривается нарушение правил пользования газовым оборудованием, сообщил губернатор Андрей Травников."Основная версия — это нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. Ну, а кто в этом виновен, следственные органы разберутся. Дом газифицирован с момента постройки", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По данным администрации региона, погибли трое человек. Областной Минздрав ранее сообщал о двух жертвах происшествия. Еще девять человек находятся в больницах, из них двое — в тяжелом состоянии в реанимации.По словам главы региона, погибли трое человек, девять пострадавших находятся в больницах.Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около восьми утра по местному времени. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Как сообщил журналистам мэр Анатолий Локоть, всего в доме прописаны 117 человек, судьба 11 из них пока не ясна.Разбор завалов продолжается. Для жильцов развернули пункт временного размещения в школе. Как заявил прокурор города Роман Сивак, департамент соцполитики Новосибирска выплатит по 32 тысячи рублей на каждого члена семьи пострадавшего.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

новосибирск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пустота вместо подъезда и столб дыма: кадры с места ЧП под Новосибирском Пустота вместо подъезда и столб дыма: кадры с места ЧП под Новосибирском 2023-02-09T11:20 true PT0M29S

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Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, видео, андрей травников