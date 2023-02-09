https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850768439.html
Стала известна причина обрушения дома в Новосибирске
Стала известна причина обрушения дома в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023
Стала известна причина обрушения дома в Новосибирске
В качестве основной версии частичного обрушения дома в Новосибирске рассматривается нарушение правил пользования газовым оборудованием, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:20
2023-02-09T11:20
2023-02-09T11:38
происшествия
новосибирск
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
андрей травников
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В качестве основной версии частичного обрушения дома в Новосибирске рассматривается нарушение правил пользования газовым оборудованием, сообщил губернатор Андрей Травников."Основная версия — это нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. Ну, а кто в этом виновен, следственные органы разберутся. Дом газифицирован с момента постройки", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По данным администрации региона, погибли трое человек. Областной Минздрав ранее сообщал о двух жертвах происшествия. Еще девять человек находятся в больницах, из них двое — в тяжелом состоянии в реанимации.По словам главы региона, погибли трое человек, девять пострадавших находятся в больницах.Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около восьми утра по местному времени. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Как сообщил журналистам мэр Анатолий Локоть, всего в доме прописаны 117 человек, судьба 11 из них пока не ясна.Разбор завалов продолжается. Для жильцов развернули пункт временного размещения в школе. Как заявил прокурор города Роман Сивак, департамент соцполитики Новосибирска выплатит по 32 тысячи рублей на каждого члена семьи пострадавшего.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
новосибирск
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пустота вместо подъезда и столб дыма: кадры с места ЧП под Новосибирском
Пустота вместо подъезда и столб дыма: кадры с места ЧП под Новосибирском
2023-02-09T11:20
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, видео, андрей травников
Происшествия, Новосибирск, Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Андрей Травников
11:20 09.02.2023 (обновлено: 11:38 09.02.2023)
Стала известна причина обрушения дома в Новосибирске
Травников назвал нарушение правил эксплуатации оборудования причиной ЧП в Новосибирске
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
В качестве основной версии частичного обрушения дома в Новосибирске рассматривается нарушение правил пользования газовым оборудованием, сообщил
губернатор Андрей Травников.
"Основная версия — это нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. Ну, а кто в этом виновен, следственные органы разберутся. Дом газифицирован с момента постройки", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По данным администрации региона, погибли трое человек. Областной Минздрав ранее сообщал о двух жертвах происшествия. Еще девять человек находятся в больницах, из них двое — в тяжелом состоянии в реанимации.
По словам главы региона, погибли трое человек, девять пострадавших находятся в больницах.
Взрыв газа
прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около восьми утра по местному времени. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Как сообщил журналистам мэр Анатолий Локоть
, всего в доме прописаны 117 человек, судьба 11 из них пока не ясна.
Разбор завалов продолжается. Для жильцов развернули пункт временного размещения в школе. Как заявил прокурор города Роман Сивак, департамент соцполитики Новосибирска выплатит по 32 тысячи рублей на каждого члена семьи пострадавшего.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.