https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850752380.html
Глава МЧС Куренков вылетел в Новосибирск, где прогремел взрыв газа
Глава МЧС Куренков вылетел в Новосибирск, где прогремел взрыв газа - РИА Новости, 09.02.2023
Глава МЧС Куренков вылетел в Новосибирск, где прогремел взрыв газа
Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Новосибирск, где произошел взрыв газа в жилом доме, вместе с оперативной группой центрального аппарата... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:49
2023-02-09T10:49
2023-02-09T10:51
россия
новосибирск
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Новосибирск, где произошел взрыв газа в жилом доме, вместе с оперативной группой центрального аппарата министерства, рассказали РИА Новости в ведомстве. "Александр Куренков вылетел в Новосибирск вместе с оперативной группой центрального аппарата МЧС России", - сказал собеседник агентства. Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Погибли три человека, разрушены около 30 квартир. Ведется разбор завалов.
https://ria.ru/20230209/pogibshie-1850732758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новосибирск, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, александр куренков (мчс)
Россия, Новосибирск, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Александр Куренков (МЧС)
10:49 09.02.2023 (обновлено: 10:51 09.02.2023)
Глава МЧС Куренков вылетел в Новосибирск, где прогремел взрыв газа
Глава МЧС Куренков вылетел в Новосибирск, где в жилом доме взорвался газ