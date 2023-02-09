https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850752380.html

Глава МЧС Куренков вылетел в Новосибирск, где прогремел взрыв газа

Глава МЧС Куренков вылетел в Новосибирск, где прогремел взрыв газа - РИА Новости, 09.02.2023

Глава МЧС Куренков вылетел в Новосибирск, где прогремел взрыв газа

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Новосибирск, где произошел взрыв газа в жилом доме, вместе с оперативной группой центрального аппарата... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:49

2023-02-09T10:49

2023-02-09T10:51

россия

новосибирск

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Новосибирск, где произошел взрыв газа в жилом доме, вместе с оперативной группой центрального аппарата министерства, рассказали РИА Новости в ведомстве. "Александр Куренков вылетел в Новосибирск вместе с оперативной группой центрального аппарата МЧС России", - сказал собеседник агентства. Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Погибли три человека, разрушены около 30 квартир. Ведется разбор завалов.

https://ria.ru/20230209/pogibshie-1850732758.html

россия

новосибирск

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, новосибирск, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, александр куренков (мчс)