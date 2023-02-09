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Глава МЧС Куренков вылетел в Новосибирск, где прогремел взрыв газа - РИА Новости, 09.02.2023
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Глава МЧС Куренков вылетел в Новосибирск, где прогремел взрыв газа
Глава МЧС Куренков вылетел в Новосибирск, где прогремел взрыв газа - РИА Новости, 09.02.2023
Глава МЧС Куренков вылетел в Новосибирск, где прогремел взрыв газа
Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Новосибирск, где произошел взрыв газа в жилом доме, вместе с оперативной группой центрального аппарата... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:49
2023-02-09T10:51
россия
новосибирск
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Новосибирск, где произошел взрыв газа в жилом доме, вместе с оперативной группой центрального аппарата министерства, рассказали РИА Новости в ведомстве. "Александр Куренков вылетел в Новосибирск вместе с оперативной группой центрального аппарата МЧС России", - сказал собеседник агентства. Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Погибли три человека, разрушены около 30 квартир. Ведется разбор завалов.
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россия
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россия, новосибирск, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, александр куренков (мчс)
Россия, Новосибирск, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Александр Куренков (МЧС)
10:49 09.02.2023 (обновлено: 10:51 09.02.2023)
 
Глава МЧС Куренков вылетел в Новосибирск, где прогремел взрыв газа

Глава МЧС Куренков вылетел в Новосибирск, где в жилом доме взорвался газ

© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанкВзрыв газа в жилом доме в Новосибирске
Взрыв газа в жилом доме в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Взрыв газа в жилом доме в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Новосибирск, где произошел взрыв газа в жилом доме, вместе с оперативной группой центрального аппарата министерства, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"Александр Куренков вылетел в Новосибирск вместе с оперативной группой центрального аппарата МЧС России", - сказал собеседник агентства.
Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Погибли три человека, разрушены около 30 квартир. Ведется разбор завалов.
Пустота вместо подъезда и столб дыма: кадры с места ЧП под Новосибирском - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
09:50
Число погибших при взрыве газа в Новосибирске возросло до трех человек
 
РоссияНовосибирскПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в пятиэтажке в НовосибирскеАлександр Куренков (МЧС)
 
 
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