https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850732434.html

Власти подтвердили гибель двух человек после обрушения дома в Новосибирске

Власти подтвердили гибель двух человек после обрушения дома в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023

Власти подтвердили гибель двух человек после обрушения дома в Новосибирске

Два человека погибли после обрушения дома в Новосибирске, двое из девяти пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила заместитель министра... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T09:47

2023-02-09T09:47

2023-02-09T09:52

происшествия

новосибирск

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Два человека погибли после обрушения дома в Новосибирске, двое из девяти пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина.Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Ведется разбор завалов."По состоянию на 13.00 (09.00 мск) имеется 11 пострадавших, двое из них, к сожалению, погибли. Девять человек машинами скорой помощи доставлены в медицинские организации Новосибирска. Это городская клиническая больница №1, областная клиническая больница и больница скорой медицинской помощи №34. Из девяти пострадавших двое находятся в реанимации, в тяжелом состоянии", - сообщила она.Рядом с местом происшествия одной из частных клиник в первый же час была развернута операционная для оказания экстренной помощи. Около разрушенного подъезда продолжают дежурить медики.

https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html

новосибирск

новосибирская область

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