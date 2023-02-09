Рейтинг@Mail.ru
Газовое оборудование обрушившегося дома в Новосибирске проверяли осенью - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850711755.html
Газовое оборудование обрушившегося дома в Новосибирске проверяли осенью
Газовое оборудование обрушившегося дома в Новосибирске проверяли осенью - РИА Новости, 09.02.2023
Газовое оборудование обрушившегося дома в Новосибирске проверяли осенью
Диагностику газового оборудования в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске, который частично обрушился после взрыва газа, проводила осенью 2022 года... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T07:31
2023-02-09T07:32
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
новосибирск
происшествия
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850707539_232:0:1160:522_1920x0_80_0_0_b5570ae4c462750a7c61678f8f4a4ccd.jpg
НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Диагностику газового оборудования в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске, который частично обрушился после взрыва газа, проводила осенью 2022 года специализированная организация, сообщил РИА Новости представитель областного министерства ЖКХ. Ранее сообщалось, что утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. По последним данным, семь человек пострадали и двое погибли. Ведется разбор завалов. В министерстве уточнили, что в рамках расследования произошедшего все документы о проведении проверки будут изучаться. "Пока можно только констатировать, что она проводилась, перед отопительным периодом, как и положено", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850707539_283:0:979:522_1920x0_80_0_0_139f34d6359406c76c264501355b15e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, новосибирск, происшествия, жкх
Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Новосибирск, Происшествия, ЖКХ
07:31 09.02.2023 (обновлено: 07:32 09.02.2023)
 
Газовое оборудование обрушившегося дома в Новосибирске проверяли осенью

Власти: газовое оборудование в доме, где взорвался газ в Новосибирске, проверяли осенью

© Главное управление МЧС России по Новосибирской областиПоследствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске
Последствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске
© Главное управление МЧС России по Новосибирской области
Последствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Диагностику газового оборудования в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске, который частично обрушился после взрыва газа, проводила осенью 2022 года специализированная организация, сообщил РИА Новости представитель областного министерства ЖКХ.
Ранее сообщалось, что утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. По последним данным, семь человек пострадали и двое погибли. Ведется разбор завалов.
"Диагностику внутригазового оборудования этого дома проводила специализированная организация в сентябре 2022 года", - сообщил представитель министерства ЖКХ, уточнив, что в данный момент можно констатировать только факт проверки, по итогам которой ничего критичного выявлено не было.
В министерстве уточнили, что в рамках расследования произошедшего все документы о проведении проверки будут изучаться.
"Пока можно только констатировать, что она проводилась, перед отопительным периодом, как и положено", - сказал собеседник агентства.
Последствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
07:17
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022-2023 годах
 
Взрыв газа в пятиэтажке в НовосибирскеНовосибирскПроисшествияЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала