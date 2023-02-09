https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850711755.html

Газовое оборудование обрушившегося дома в Новосибирске проверяли осенью

Газовое оборудование обрушившегося дома в Новосибирске проверяли осенью - РИА Новости, 09.02.2023

Газовое оборудование обрушившегося дома в Новосибирске проверяли осенью

Диагностику газового оборудования в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске, который частично обрушился после взрыва газа, проводила осенью 2022 года... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T07:31

2023-02-09T07:31

2023-02-09T07:32

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

новосибирск

происшествия

жкх

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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Диагностику газового оборудования в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске, который частично обрушился после взрыва газа, проводила осенью 2022 года специализированная организация, сообщил РИА Новости представитель областного министерства ЖКХ. Ранее сообщалось, что утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. По последним данным, семь человек пострадали и двое погибли. Ведется разбор завалов. В министерстве уточнили, что в рамках расследования произошедшего все документы о проведении проверки будут изучаться. "Пока можно только констатировать, что она проводилась, перед отопительным периодом, как и положено", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html

новосибирск

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взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, новосибирск, происшествия, жкх