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Газовое оборудование обрушившегося дома в Новосибирске проверяли осенью
Газовое оборудование обрушившегося дома в Новосибирске проверяли осенью - РИА Новости, 09.02.2023
Газовое оборудование обрушившегося дома в Новосибирске проверяли осенью
Диагностику газового оборудования в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске, который частично обрушился после взрыва газа, проводила осенью 2022 года... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T07:31
2023-02-09T07:31
2023-02-09T07:32
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
новосибирск
происшествия
жкх
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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Диагностику газового оборудования в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске, который частично обрушился после взрыва газа, проводила осенью 2022 года специализированная организация, сообщил РИА Новости представитель областного министерства ЖКХ. Ранее сообщалось, что утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. По последним данным, семь человек пострадали и двое погибли. Ведется разбор завалов. В министерстве уточнили, что в рамках расследования произошедшего все документы о проведении проверки будут изучаться. "Пока можно только констатировать, что она проводилась, перед отопительным периодом, как и положено", - сказал собеседник агентства.
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взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, новосибирск, происшествия, жкх
Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Новосибирск, Происшествия, ЖКХ
07:31 09.02.2023 (обновлено: 07:32 09.02.2023)
Газовое оборудование обрушившегося дома в Новосибирске проверяли осенью
Власти: газовое оборудование в доме, где взорвался газ в Новосибирске, проверяли осенью
НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Диагностику газового оборудования в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске, который частично обрушился после взрыва газа, проводила осенью 2022 года специализированная организация, сообщил РИА Новости представитель областного министерства ЖКХ.
Ранее сообщалось, что утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. По последним данным, семь человек пострадали и двое погибли. Ведется разбор завалов.
"Диагностику внутригазового оборудования этого дома проводила специализированная организация в сентябре 2022 года", - сообщил представитель министерства ЖКХ, уточнив, что в данный момент можно констатировать только факт проверки, по итогам которой ничего критичного выявлено не было.
В министерстве уточнили, что в рамках расследования произошедшего все документы о проведении проверки будут изучаться.
"Пока можно только констатировать, что она проводилась, перед отопительным периодом, как и положено", - сказал собеседник агентства.