https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850710984.html

В МЧС уточнили данные о погибших при обрушении дома в Новосибирске

В МЧС уточнили данные о погибших при обрушении дома в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023

В МЧС уточнили данные о погибших при обрушении дома в Новосибирске

По уточненным данным, при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске погиб один человек, заявил журналистам начальник регионального главка МЧС Виктор Орлов. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T07:22

2023-02-09T07:22

2023-02-09T08:08

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

новосибирск

происшествия

жилье

новосибирская область

виктор орлов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850707345_232:0:1160:522_1920x0_80_0_0_4e4f8db4872c3fe7ab3020ddc981fc92.jpg

НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. По уточненным данным, при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске погиб один человек, заявил журналистам начальник регионального главка МЧС Виктор Орлов.Ранее сообщалось о двух жертвах и семи раненых.Он подчеркнул, что информация о гибели второго пострадавшего от отравления угарным газом оказалась преждевременной."Его спасли врачи 34-й больницы", — пояснил начальник ГУМЧС.Взрыв газа произошел утром в пятиэтажном доме на улице Линейной. По словам Орлова, разрушились 30 квартир.Разбор завалов продолжается. Спасатели считают, что под ними могут находиться три человека.Как сообщил РИА Новости представитель представитель областного министерства ЖКХ, диагностику газового оборудования в здании проводили минувшей осенью.Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, новосибирск, происшествия, жилье, новосибирская область, виктор орлов