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В МЧС уточнили данные о погибших при обрушении дома в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023
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В МЧС уточнили данные о погибших при обрушении дома в Новосибирске
В МЧС уточнили данные о погибших при обрушении дома в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023
В МЧС уточнили данные о погибших при обрушении дома в Новосибирске
По уточненным данным, при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске погиб один человек, заявил журналистам начальник регионального главка МЧС Виктор Орлов. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T07:22
2023-02-09T08:08
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
новосибирск
происшествия
жилье
новосибирская область
виктор орлов
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НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. По уточненным данным, при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске погиб один человек, заявил журналистам начальник регионального главка МЧС Виктор Орлов.Ранее сообщалось о двух жертвах и семи раненых.Он подчеркнул, что информация о гибели второго пострадавшего от отравления угарным газом оказалась преждевременной."Его спасли врачи 34-й больницы", — пояснил начальник ГУМЧС.Взрыв газа произошел утром в пятиэтажном доме на улице Линейной. По словам Орлова, разрушились 30 квартир.Разбор завалов продолжается. Спасатели считают, что под ними могут находиться три человека.Как сообщил РИА Новости представитель представитель областного министерства ЖКХ, диагностику газового оборудования в здании проводили минувшей осенью.Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, новосибирск, происшествия, жилье, новосибирская область, виктор орлов
Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Новосибирск, Происшествия, Жилье, Новосибирская область, Виктор Орлов
07:22 09.02.2023 (обновлено: 08:08 09.02.2023)
 
В МЧС уточнили данные о погибших при обрушении дома в Новосибирске

ГУМЧС: при обрушении дома в Новосибирске один человек погиб, восемь пострадали

© Фото : Главное управление МЧС России по Новосибирской областиПоследствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске
Последствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Главное управление МЧС России по Новосибирской области
Последствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. По уточненным данным, при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске погиб один человек, заявил журналистам начальник регионального главка МЧС Виктор Орлов.
Ранее сообщалось о двух жертвах и семи раненых.

"На настоящий момент девять пострадавших, из которых один человек погиб. Восемь человек находятся в состоянии различной степени тяжести", — сказал Орлов.

Он подчеркнул, что информация о гибели второго пострадавшего от отравления угарным газом оказалась преждевременной.
"Его спасли врачи 34-й больницы", — пояснил начальник ГУМЧС.
Взрыв газа произошел утром в пятиэтажном доме на улице Линейной. По словам Орлова, разрушились 30 квартир.
Разбор завалов продолжается. Спасатели считают, что под ними могут находиться три человека.
Как сообщил РИА Новости представитель представитель областного министерства ЖКХ, диагностику газового оборудования в здании проводили минувшей осенью.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Последствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
07:17
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022-2023 годах
 
Взрыв газа в пятиэтажке в НовосибирскеНовосибирскПроисшествияЖильеНовосибирская областьВиктор Орлов
 
 
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