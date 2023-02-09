https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850709398.html
Жильцов из частично обрушившегося дома временно поселят в гостинице
Жильцов из частично обрушившегося дома временно поселят в гостинице - РИА Новости, 09.02.2023
Жильцов из частично обрушившегося дома временно поселят в гостинице
Жильцов из пятиэтажного жилого дома, частично обрушившегося после взрыва газа в Новосибирске, временно поселят в гостинице "Северная", сообщает мэрия. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T06:53
2023-02-09T06:53
2023-02-09T06:53
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
новосибирск
происшествия
жилье
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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Жильцов из пятиэтажного жилого дома, частично обрушившегося после взрыва газа в Новосибирске, временно поселят в гостинице "Северная", сообщает мэрия. Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. По последним данным, семь человек пострадали и двое погибли. Идет разбор завалов. Из дома были эвакуированы 50 человек. Развернут пункт временного размещения в ближайшей школе. В ней организовано горячее питание для эвакуированных жильцов, а также спасателей, которые работают на месте.
https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html
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взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, новосибирск, происшествия, жилье
Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Новосибирск, Происшествия, Жилье
Жильцов из частично обрушившегося дома временно поселят в гостинице
Жильцов из частично обрушившегося дома в Новосибирске временно поселят в гостинице