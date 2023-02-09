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Количество пострадавших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось - РИА Новости, 09.02.2023
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Количество пострадавших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось
Количество пострадавших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось - РИА Новости, 09.02.2023
Количество пострадавших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось
Количество пострадавших при частичном обрушении пятиэтажного дома в Новосибирске после взрыва газа увеличилось до семи человек, погибли двое, сообщает областное РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T06:30
2023-02-09T06:30
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
происшествия
жилье
новосибирск
новосибирская область
андрей травников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Количество пострадавших при частичном обрушении пятиэтажного дома в Новосибирске после взрыва газа увеличилось до семи человек, погибли двое, сообщает областное правительство. Взрыв бытового газа произошел утром в четверг в пятиэтажном доме на улице Линейная в Новосибирске. В результате обрушился третий подъезд. Всего в доме 4 подъезда, в каждом по 15 квартир. Ведется разбор завалов. На месте обрушения работают медики и спасатели – 197 человек и 61 единица техники. Сотрудники МЧС разбирают завалы и проверяют рядом расположенные квартиры. Из дома эвакуированы 50 человек. Развернут пункт временного размещения в школе. "Все теперь зависит от работы спасателей и медиков. Сил и техники на месте достаточно", - приводятся в сообщении слова губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
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взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, происшествия, жилье, новосибирск, новосибирская область, андрей травников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Происшествия, Жилье, Новосибирск, Новосибирская область, Андрей Травников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:30 09.02.2023
 
Количество пострадавших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось

Количество пострадавших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до семи, погибли двое

© Главное управление МЧС России по Новосибирской областиПоследствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске
Последствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске
© Главное управление МЧС России по Новосибирской области
Последствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Количество пострадавших при частичном обрушении пятиэтажного дома в Новосибирске после взрыва газа увеличилось до семи человек, погибли двое, сообщает областное правительство.
Взрыв бытового газа произошел утром в четверг в пятиэтажном доме на улице Линейная в Новосибирске. В результате обрушился третий подъезд. Всего в доме 4 подъезда, в каждом по 15 квартир. Ведется разбор завалов.
"На текущий момент известно о двух погибших и семи пострадавших", - говорится в сообщении в телеграм-канале облправительства.
На месте обрушения работают медики и спасатели – 197 человек и 61 единица техники. Сотрудники МЧС разбирают завалы и проверяют рядом расположенные квартиры. Из дома эвакуированы 50 человек. Развернут пункт временного размещения в школе.
"Все теперь зависит от работы спасателей и медиков. Сил и техники на месте достаточно", - приводятся в сообщении слова губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
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Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022-2023 годах
 
Взрыв газа в пятиэтажке в НовосибирскеПроисшествияЖильеНовосибирскНовосибирская областьАндрей ТравниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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