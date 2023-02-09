https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850708414.html

Количество пострадавших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось

Количество пострадавших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось - РИА Новости, 09.02.2023

Количество пострадавших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось

Количество пострадавших при частичном обрушении пятиэтажного дома в Новосибирске после взрыва газа увеличилось до семи человек, погибли двое, сообщает областное РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T06:30

2023-02-09T06:30

2023-02-09T06:30

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

происшествия

жилье

новосибирск

новосибирская область

андрей травников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Количество пострадавших при частичном обрушении пятиэтажного дома в Новосибирске после взрыва газа увеличилось до семи человек, погибли двое, сообщает областное правительство. Взрыв бытового газа произошел утром в четверг в пятиэтажном доме на улице Линейная в Новосибирске. В результате обрушился третий подъезд. Всего в доме 4 подъезда, в каждом по 15 квартир. Ведется разбор завалов. На месте обрушения работают медики и спасатели – 197 человек и 61 единица техники. Сотрудники МЧС разбирают завалы и проверяют рядом расположенные квартиры. Из дома эвакуированы 50 человек. Развернут пункт временного размещения в школе. "Все теперь зависит от работы спасателей и медиков. Сил и техники на месте достаточно", - приводятся в сообщении слова губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html

новосибирск

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взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, происшествия, жилье, новосибирск, новосибирская область, андрей травников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)