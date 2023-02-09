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Прокуратура открыла мобильную приемную после взрыва в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023
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Прокуратура открыла мобильную приемную после взрыва в Новосибирске
Прокуратура открыла мобильную приемную после взрыва в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023
Прокуратура открыла мобильную приемную после взрыва в Новосибирске
Прокуратура открыла мобильную приемную для выяснения обстоятельств и причин обрушения подъезда пятиэтажного дома в Новосибирске, сообщает прокуратура... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T05:13
2023-02-09T05:13
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
происшествия
новосибирск
новосибирская область
жилье
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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Прокуратура открыла мобильную приемную для выяснения обстоятельств и причин обрушения подъезда пятиэтажного дома в Новосибирске, сообщает прокуратура Новосибирской области. Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа обрушился третий подъезд четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде которого по 15 квартир. По предварительным данным, погиб один человек, еще четверо пострадали. Идет разбор завалов. "Прокурор области Александр Бучман выехал на место пожара в жилом доме на улице Линейной. Работает мобильная приемная прокуратуры области по установлению обстоятельств и причин пожара, восстановлению прав граждан в результате пожара", - говорится в сообщении.
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взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, происшествия, новосибирск, новосибирская область, жилье
Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Жилье
05:13 09.02.2023
 
Прокуратура открыла мобильную приемную после взрыва в Новосибирске

Прокуратура открыла приемную для выяснения обстоятельств обрушения подъезда в Новосибирске

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Прокуратура открыла мобильную приемную для выяснения обстоятельств и причин обрушения подъезда пятиэтажного дома в Новосибирске, сообщает прокуратура Новосибирской области.
Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа обрушился третий подъезд четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде которого по 15 квартир. По предварительным данным, погиб один человек, еще четверо пострадали. Идет разбор завалов.
Место обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
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"Прокурор области Александр Бучман выехал на место пожара в жилом доме на улице Линейной. Работает мобильная приемная прокуратуры области по установлению обстоятельств и причин пожара, восстановлению прав граждан в результате пожара", - говорится в сообщении.
 
Взрыв газа в пятиэтажке в НовосибирскеПроисшествияНовосибирскНовосибирская областьЖилье
 
 
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