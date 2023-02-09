Рейтинг@Mail.ru
Число погибших после взрыва газа в Новосибирске выросло до двух - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850704372.html
Число погибших после взрыва газа в Новосибирске выросло до двух
Число погибших после взрыва газа в Новосибирске выросло до двух - РИА Новости, 09.02.2023
Число погибших после взрыва газа в Новосибирске выросло до двух
Количество погибших при обрушении подъезда жилого дома в Новосибирске и последующем пожаре увеличилось до двух, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T05:07
2023-02-09T05:14
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
происшествия
новосибирск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Количество погибших при обрушении подъезда жилого дома в Новосибирске и последующем пожаре увеличилось до двух, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале.Взрыв бытового газа произошел утром в четверг в пятиэтажном доме на улице Линейная в Новосибирске. В результате обрушился третий подъезд (всего в доме 4 подъезда). Ранее сообщалось о гибели одного человека и еще о четырех пострадавших. Ведется разбор завалов."К сожалению, из 34-й больницы скорой помощи поступила информация о еще одном погибшем человеке. Отравление угарным газом", - написал глава региона.
https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, происшествия, новосибирск
Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Происшествия, Новосибирск
05:07 09.02.2023 (обновлено: 05:14 09.02.2023)
 
Число погибших после взрыва газа в Новосибирске выросло до двух

Губернатор Травников: число погибших после взрыва газа в Новосибирске выросло до двух

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Количество погибших при обрушении подъезда жилого дома в Новосибирске и последующем пожаре увеличилось до двух, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале.
Взрыв бытового газа произошел утром в четверг в пятиэтажном доме на улице Линейная в Новосибирске. В результате обрушился третий подъезд (всего в доме 4 подъезда). Ранее сообщалось о гибели одного человека и еще о четырех пострадавших. Ведется разбор завалов.
"К сожалению, из 34-й больницы скорой помощи поступила информация о еще одном погибшем человеке. Отравление угарным газом", - написал глава региона.
Место обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
7 февраля, 18:07
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022-2023 годах
 
Взрыв газа в пятиэтажке в НовосибирскеПроисшествияНовосибирск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала