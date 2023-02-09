https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850704372.html

Число погибших после взрыва газа в Новосибирске выросло до двух

Число погибших после взрыва газа в Новосибирске выросло до двух - РИА Новости, 09.02.2023

Число погибших после взрыва газа в Новосибирске выросло до двух

Количество погибших при обрушении подъезда жилого дома в Новосибирске и последующем пожаре увеличилось до двух, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T05:07

2023-02-09T05:07

2023-02-09T05:14

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Количество погибших при обрушении подъезда жилого дома в Новосибирске и последующем пожаре увеличилось до двух, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале.Взрыв бытового газа произошел утром в четверг в пятиэтажном доме на улице Линейная в Новосибирске. В результате обрушился третий подъезд (всего в доме 4 подъезда). Ранее сообщалось о гибели одного человека и еще о четырех пострадавших. Ведется разбор завалов."К сожалению, из 34-й больницы скорой помощи поступила информация о еще одном погибшем человеке. Отравление угарным газом", - написал глава региона.

https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html

новосибирск

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2023

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взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, происшествия, новосибирск