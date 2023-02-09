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Число погибших после взрыва газа в Новосибирске выросло до двух
Число погибших после взрыва газа в Новосибирске выросло до двух - РИА Новости, 09.02.2023
Число погибших после взрыва газа в Новосибирске выросло до двух
Количество погибших при обрушении подъезда жилого дома в Новосибирске и последующем пожаре увеличилось до двух, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T05:07
2023-02-09T05:07
2023-02-09T05:14
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Количество погибших при обрушении подъезда жилого дома в Новосибирске и последующем пожаре увеличилось до двух, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале.Взрыв бытового газа произошел утром в четверг в пятиэтажном доме на улице Линейная в Новосибирске. В результате обрушился третий подъезд (всего в доме 4 подъезда). Ранее сообщалось о гибели одного человека и еще о четырех пострадавших. Ведется разбор завалов."К сожалению, из 34-й больницы скорой помощи поступила информация о еще одном погибшем человеке. Отравление угарным газом", - написал глава региона.
https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html
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взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, происшествия, новосибирск
Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Происшествия, Новосибирск
05:07 09.02.2023 (обновлено: 05:14 09.02.2023)
Число погибших после взрыва газа в Новосибирске выросло до двух
Губернатор Травников: число погибших после взрыва газа в Новосибирске выросло до двух