https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850704266.html

К дому в Новосибирске, где взорвался газ, отправились спасатели

К дому в Новосибирске, где взорвался газ, отправились спасатели - РИА Новости, 09.02.2023

К дому в Новосибирске, где взорвался газ, отправились спасатели

Спасатели и кинологи отправились искать пострадавших к дому в Новосибирске, где взорвался газ, сообщает пресс-служба МЧС. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T05:05

2023-02-09T05:05

2023-02-09T05:09

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

происшествия

новосибирск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спасатели и кинологи отправились искать пострадавших к дому в Новосибирске, где взорвался газ, сообщает пресс-служба МЧС.Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа обрушился третий подъезд четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде которого по 15 квартир. По предварительным данным, погибли два человека, сообщалось о четырех пострадавших. Идет разбор завалов."К месту следует аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России. В составе спасателей кинологические расчеты. Они будут задействованы для поиска пострадавших на месте происшествия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)