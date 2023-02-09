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К дому в Новосибирске, где взорвался газ, отправились спасатели - РИА Новости, 09.02.2023
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К дому в Новосибирске, где взорвался газ, отправились спасатели
К дому в Новосибирске, где взорвался газ, отправились спасатели - РИА Новости, 09.02.2023
К дому в Новосибирске, где взорвался газ, отправились спасатели
Спасатели и кинологи отправились искать пострадавших к дому в Новосибирске, где взорвался газ, сообщает пресс-служба МЧС. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T05:05
2023-02-09T05:09
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
происшествия
новосибирск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спасатели и кинологи отправились искать пострадавших к дому в Новосибирске, где взорвался газ, сообщает пресс-служба МЧС.Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа обрушился третий подъезд четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде которого по 15 квартир. По предварительным данным, погибли два человека, сообщалось о четырех пострадавших. Идет разбор завалов."К месту следует аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России. В составе спасателей кинологические расчеты. Они будут задействованы для поиска пострадавших на месте происшествия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html
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взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
05:05 09.02.2023 (обновлено: 05:09 09.02.2023)
 
К дому в Новосибирске, где взорвался газ, отправились спасатели

МЧС: к дому в Новосибирске, где взорвался газ, отправились спасатели и кинологи

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спасатели и кинологи отправились искать пострадавших к дому в Новосибирске, где взорвался газ, сообщает пресс-служба МЧС.
Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа обрушился третий подъезд четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде которого по 15 квартир. По предварительным данным, погибли два человека, сообщалось о четырех пострадавших. Идет разбор завалов.
"К месту следует аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России. В составе спасателей кинологические расчеты. Они будут задействованы для поиска пострадавших на месте происшествия", - говорится в сообщении.
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Взрыв газа в пятиэтажке в НовосибирскеПроисшествияНовосибирскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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