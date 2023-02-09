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При взрыве газа в Новосибирске погиб один человек, четверо пострадали - РИА Новости, 09.02.2023
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При взрыве газа в Новосибирске погиб один человек, четверо пострадали
При взрыве газа в Новосибирске погиб один человек, четверо пострадали - РИА Новости, 09.02.2023
При взрыве газа в Новосибирске погиб один человек, четверо пострадали
Один человек погиб и еще четверо пострадали, по предварительным данным, при обрушении подъезда пятиэтажного жилого дома после взрыва газа, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T04:42
2023-02-09T04:48
происшествия
жилье
новосибирская область
андрей травников
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Один человек погиб и еще четверо пострадали, по предварительным данным, при обрушении подъезда пятиэтажного жилого дома после взрыва газа, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале. Он отметил, что развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф.
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происшествия, жилье, новосибирская область, андрей травников, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
Происшествия, Жилье, Новосибирская область, Андрей Травников, Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
04:42 09.02.2023 (обновлено: 04:48 09.02.2023)
 
При взрыве газа в Новосибирске погиб один человек, четверо пострадали

Губернатор Травников: при взрыве газа в Новосибирске погиб человек, четверо пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Один человек погиб и еще четверо пострадали, по предварительным данным, при обрушении подъезда пятиэтажного жилого дома после взрыва газа, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале.
"Произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. В настоящий момент известно об одном погибшем и четырех пострадавших", - написал глава региона.
Он отметил, что развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф.
Место обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
7 февраля, 18:07
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022-2023 годах
 
ПроисшествияЖильеНовосибирская областьАндрей ТравниковВзрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
 
 
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