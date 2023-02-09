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При взрыве газа в Новосибирске погиб один человек, четверо пострадали
При взрыве газа в Новосибирске погиб один человек, четверо пострадали - РИА Новости, 09.02.2023
При взрыве газа в Новосибирске погиб один человек, четверо пострадали
Один человек погиб и еще четверо пострадали, по предварительным данным, при обрушении подъезда пятиэтажного жилого дома после взрыва газа, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T04:42
2023-02-09T04:42
2023-02-09T04:48
происшествия
жилье
новосибирская область
андрей травников
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Один человек погиб и еще четверо пострадали, по предварительным данным, при обрушении подъезда пятиэтажного жилого дома после взрыва газа, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале. Он отметил, что развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф.
https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html
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происшествия, жилье, новосибирская область, андрей травников, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
Происшествия, Жилье, Новосибирская область, Андрей Травников, Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
04:42 09.02.2023 (обновлено: 04:48 09.02.2023)
При взрыве газа в Новосибирске погиб один человек, четверо пострадали
Губернатор Травников: при взрыве газа в Новосибирске погиб человек, четверо пострадали