https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850703301.html

При взрыве газа в Новосибирске погиб один человек, четверо пострадали

При взрыве газа в Новосибирске погиб один человек, четверо пострадали - РИА Новости, 09.02.2023

При взрыве газа в Новосибирске погиб один человек, четверо пострадали

Один человек погиб и еще четверо пострадали, по предварительным данным, при обрушении подъезда пятиэтажного жилого дома после взрыва газа, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T04:42

2023-02-09T04:42

2023-02-09T04:48

происшествия

жилье

новосибирская область

андрей травников

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Один человек погиб и еще четверо пострадали, по предварительным данным, при обрушении подъезда пятиэтажного жилого дома после взрыва газа, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале. Он отметил, что развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф.

https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html

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2023

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