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Мировая наука уже не ограничивается США и Европой, заявил Фурсенко - РИА Новости, 09.02.2023
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Наука
https://ria.ru/20230209/nauka-1850868561.html
Мировая наука уже не ограничивается США и Европой, заявил Фурсенко
Мировая наука уже не ограничивается США и Европой, заявил Фурсенко - РИА Новости, 09.02.2023
Мировая наука уже не ограничивается США и Европой, заявил Фурсенко
Европа и США утрачивают позиции единоличных лидеров в мировой науке, много качественных и конкурентоспособных работ выполняется в других странах, например Китае РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:12
2023-02-09T15:12
наука
европа
китай
иран
андрей фурсенко
курчатовский институт
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Европа и США утрачивают позиции единоличных лидеров в мировой науке, много качественных и конкурентоспособных работ выполняется в других странах, например Китае и Иране, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко. "Сегодня Европой и Америкой наука не исчерпывается. Сегодня наши страны-партнеры выходят на абсолютно конкурентные позиции (в исследованиях и разработках – ред.)", - сказал Фурсенко на мероприятии по случаю Дня науки и Дня дипломатического работника в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт". "Более того, я думаю, что сегодня самый большой процент качественных публикаций идет из Китая. Очень интереснее работы сделаны в Иране. Есть партнеры из других стран", - добавил он. И мир, и наука становятся разнообразнее, констатировал Фурсенко.
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европа, китай, иран, андрей фурсенко, курчатовский институт
Наука, Европа, Китай, Иран, Андрей Фурсенко, Курчатовский институт
15:12 09.02.2023
 
Мировая наука уже не ограничивается США и Европой, заявил Фурсенко

Фурсенко заявил, что мировая наука уже не ограничивается США и Европой, есть другие лидеры

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкАндрей Фурсенко
Андрей Фурсенко - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Андрей Фурсенко. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Европа и США утрачивают позиции единоличных лидеров в мировой науке, много качественных и конкурентоспособных работ выполняется в других странах, например Китае и Иране, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко.
"Сегодня Европой и Америкой наука не исчерпывается. Сегодня наши страны-партнеры выходят на абсолютно конкурентные позиции (в исследованиях и разработках – ред.)", - сказал Фурсенко на мероприятии по случаю Дня науки и Дня дипломатического работника в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт".
"Более того, я думаю, что сегодня самый большой процент качественных публикаций идет из Китая. Очень интереснее работы сделаны в Иране. Есть партнеры из других стран", - добавил он.
И мир, и наука становятся разнообразнее, констатировал Фурсенко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 18:57
Путин рассказал, как нужно расходовать выделяемые на науку госсредства
 
НаукаЕвропаКитайИранАндрей ФурсенкоКурчатовский институт
 
 
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