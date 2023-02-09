https://ria.ru/20230209/nauka-1850868561.html

Мировая наука уже не ограничивается США и Европой, заявил Фурсенко

Мировая наука уже не ограничивается США и Европой, заявил Фурсенко - РИА Новости, 09.02.2023

Мировая наука уже не ограничивается США и Европой, заявил Фурсенко

Европа и США утрачивают позиции единоличных лидеров в мировой науке, много качественных и конкурентоспособных работ выполняется в других странах, например Китае РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:12

2023-02-09T15:12

2023-02-09T15:12

наука

европа

китай

иран

андрей фурсенко

курчатовский институт

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Европа и США утрачивают позиции единоличных лидеров в мировой науке, много качественных и конкурентоспособных работ выполняется в других странах, например Китае и Иране, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко. "Сегодня Европой и Америкой наука не исчерпывается. Сегодня наши страны-партнеры выходят на абсолютно конкурентные позиции (в исследованиях и разработках – ред.)", - сказал Фурсенко на мероприятии по случаю Дня науки и Дня дипломатического работника в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт". "Более того, я думаю, что сегодня самый большой процент качественных публикаций идет из Китая. Очень интереснее работы сделаны в Иране. Есть партнеры из других стран", - добавил он. И мир, и наука становятся разнообразнее, констатировал Фурсенко.

https://ria.ru/20230208/putin-1850655078.html

европа

китай

иран

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европа, китай, иран, андрей фурсенко, курчатовский институт