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В России придумали, как эффективнее изготавливать композиты для авиации - РИА Новости, 09.02.2023
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Наука
https://ria.ru/20230209/nauka-1850753866.html
В России придумали, как эффективнее изготавливать композиты для авиации
В России придумали, как эффективнее изготавливать композиты для авиации - РИА Новости, 09.02.2023
В России придумали, как эффективнее изготавливать композиты для авиации
Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Московского авиационного института (МАИ) нашли технологический подход к более эффективному... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:58
2023-02-09T11:18
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
дальневосточный федеральный университет
московский авиационный институт
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Московского авиационного института (МАИ) нашли технологический подход к более эффективному получению композитных материалов для двигателей самолетов, об этом РИА Новости сообщили в Минобрнауки РФ. Речь идет о композитах из числа функциональных градиентных материалов (ФГМ). На основе подобных материалов производятся различные изделия ответственного назначения, детали и конструкции для широкого спектра устройств, оборудования и техники, которые эксплуатируются в экстремальных условиях механического, теплового, радиационного и другого воздействия, в том числе авиационных двигателей. С помощью современных методов так называемого диффузионного спекания ученые получили прочный композит из пяти различных металлов. Кроме того, они снизили общую температуру процесса и значительно сократили время цикла изготовления ФГМ-композита. Качество характеристик и эксплуатационных свойств изделия ученые подтверждали с помощью комплекса физико-механических испытаний в Московском авиационном институте и Политехническом институте ДВФУ. Исследования выполняются по государственному заданию Минобрнауки РФ и опубликованы в международном журнале Coatings. В дальнейшем научный коллектив планирует апробировать найденные решения в изготовлении образцов-демонстраторов изделий для узлов конструкций газотурбинного двигателя.
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навигатор абитуриента, университетская наука, дальневосточный федеральный университет, московский авиационный институт, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Дальневосточный федеральный университет, Московский авиационный институт, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
10:58 09.02.2023 (обновлено: 11:18 09.02.2023)
 

В России придумали, как эффективнее изготавливать композиты для авиации

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСборка российского авиадвигателя
Сборка российского авиадвигателя - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Московского авиационного института (МАИ) нашли технологический подход к более эффективному получению композитных материалов для двигателей самолетов, об этом РИА Новости сообщили в Минобрнауки РФ.
Речь идет о композитах из числа функциональных градиентных материалов (ФГМ). На основе подобных материалов производятся различные изделия ответственного назначения, детали и конструкции для широкого спектра устройств, оборудования и техники, которые эксплуатируются в экстремальных условиях механического, теплового, радиационного и другого воздействия, в том числе авиационных двигателей.
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Исследования выполняются по государственному заданию Минобрнауки РФ и опубликованы в международном журнале Coatings. В дальнейшем научный коллектив планирует апробировать найденные решения в изготовлении образцов-демонстраторов изделий для узлов конструкций газотурбинного двигателя.
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НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаДальневосточный федеральный университетМосковский авиационный институтРоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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