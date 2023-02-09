https://ria.ru/20230209/nauka-1850753866.html
В России придумали, как эффективнее изготавливать композиты для авиации
В России придумали, как эффективнее изготавливать композиты для авиации - РИА Новости, 09.02.2023
В России придумали, как эффективнее изготавливать композиты для авиации
Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Московского авиационного института (МАИ) нашли технологический подход к более эффективному... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:58
2023-02-09T10:58
2023-02-09T11:18
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
дальневосточный федеральный университет
московский авиационный институт
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151955/63/1519556358_0:80:2000:1206_1920x0_80_0_0_1b1adc2b4a57d94520262ff65880c9c4.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Московского авиационного института (МАИ) нашли технологический подход к более эффективному получению композитных материалов для двигателей самолетов, об этом РИА Новости сообщили в Минобрнауки РФ. Речь идет о композитах из числа функциональных градиентных материалов (ФГМ). На основе подобных материалов производятся различные изделия ответственного назначения, детали и конструкции для широкого спектра устройств, оборудования и техники, которые эксплуатируются в экстремальных условиях механического, теплового, радиационного и другого воздействия, в том числе авиационных двигателей. С помощью современных методов так называемого диффузионного спекания ученые получили прочный композит из пяти различных металлов. Кроме того, они снизили общую температуру процесса и значительно сократили время цикла изготовления ФГМ-композита. Качество характеристик и эксплуатационных свойств изделия ученые подтверждали с помощью комплекса физико-механических испытаний в Московском авиационном институте и Политехническом институте ДВФУ. Исследования выполняются по государственному заданию Минобрнауки РФ и опубликованы в международном журнале Coatings. В дальнейшем научный коллектив планирует апробировать найденные решения в изготовлении образцов-демонстраторов изделий для узлов конструкций газотурбинного двигателя.
https://ria.ru/20221129/sgu-1834726767.html
https://ria.ru/20221114/dgtu-1830532158.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151955/63/1519556358_134:0:1911:1333_1920x0_80_0_0_757447c1c66dc155ae4ffb0ed0c6b557.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, университетская наука, дальневосточный федеральный университет, московский авиационный институт, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Дальневосточный федеральный университет, Московский авиационный институт, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Московского авиационного института (МАИ) нашли технологический подход к более эффективному получению композитных материалов для двигателей самолетов, об этом РИА Новости сообщили в Минобрнауки РФ.
Речь идет о композитах из числа функциональных градиентных материалов (ФГМ). На основе подобных материалов производятся различные изделия ответственного назначения, детали и конструкции для широкого спектра устройств, оборудования и техники, которые эксплуатируются в экстремальных условиях механического, теплового, радиационного и другого воздействия, в том числе авиационных двигателей.
С помощью современных методов так называемого диффузионного спекания ученые получили прочный композит из пяти различных металлов. Кроме того, они снизили общую температуру процесса и значительно сократили время цикла изготовления ФГМ-композита. Качество характеристик и эксплуатационных свойств изделия ученые подтверждали с помощью комплекса физико-механических испытаний в Московском авиационном институте и Политехническом институте ДВФУ.
Исследования выполняются по государственному заданию Минобрнауки РФ и опубликованы в международном журнале Coatings. В дальнейшем научный коллектив планирует апробировать найденные решения в изготовлении образцов-демонстраторов изделий для узлов конструкций газотурбинного двигателя.