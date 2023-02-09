https://ria.ru/20230209/nauka-1850753866.html

В России придумали, как эффективнее изготавливать композиты для авиации

В России придумали, как эффективнее изготавливать композиты для авиации - РИА Новости, 09.02.2023

В России придумали, как эффективнее изготавливать композиты для авиации

Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Московского авиационного института (МАИ) нашли технологический подход к более эффективному... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:58

2023-02-09T10:58

2023-02-09T11:18

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

дальневосточный федеральный университет

московский авиационный институт

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Московского авиационного института (МАИ) нашли технологический подход к более эффективному получению композитных материалов для двигателей самолетов, об этом РИА Новости сообщили в Минобрнауки РФ. Речь идет о композитах из числа функциональных градиентных материалов (ФГМ). На основе подобных материалов производятся различные изделия ответственного назначения, детали и конструкции для широкого спектра устройств, оборудования и техники, которые эксплуатируются в экстремальных условиях механического, теплового, радиационного и другого воздействия, в том числе авиационных двигателей. С помощью современных методов так называемого диффузионного спекания ученые получили прочный композит из пяти различных металлов. Кроме того, они снизили общую температуру процесса и значительно сократили время цикла изготовления ФГМ-композита. Качество характеристик и эксплуатационных свойств изделия ученые подтверждали с помощью комплекса физико-механических испытаний в Московском авиационном институте и Политехническом институте ДВФУ. Исследования выполняются по государственному заданию Минобрнауки РФ и опубликованы в международном журнале Coatings. В дальнейшем научный коллектив планирует апробировать найденные решения в изготовлении образцов-демонстраторов изделий для узлов конструкций газотурбинного двигателя.

https://ria.ru/20221129/sgu-1834726767.html

https://ria.ru/20221114/dgtu-1830532158.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, дальневосточный федеральный университет, московский авиационный институт, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)