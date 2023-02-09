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Забытые звезды 90-х, которые плохо кончили: "Ласковый май"

Забытые звезды 90-х, которые плохо кончили: "Ласковый май" - РИА Новости, 09.02.2023

Забытые звезды 90-х, которые плохо кончили: "Ласковый май"

"Ласковый май" — безусловно, феноменальная поп-группа: детдомовский бойз-бенд встряхнул весь Советский Союз и заставил петь про цветы, которые радуют лишь... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:18

2023-02-09T17:18

2023-02-09T17:18

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. "Ласковый май" — безусловно, феноменальная поп-группа: детдомовский бойз-бенд встряхнул весь Советский Союз и заставил петь про цветы, которые радуют лишь несколько дней, а потом "умирают на белом холодном окне". Сироты быстро стали звездами, но глоток славы не застраховал их от дальнейших несчастий. Сергей Кузнецов: печальный конец автора мегахитовПечально сложилась и судьба основателя коллектива, автора хитов — Сергея Кузнецова. Алкоголь, тяжелая болезнь, борьба за права на одни из самых знаменитых песен в России — жизнь композитора была полна трагедий. Кузнецов был руководителем кружка — это он разглядел талант Юрия Шатунова и пригласил 13-летнего подростка стать солистом в детдомовской группе. Он же отдал несколько кассет с песнями "Ласкового мая" своему другу — тот работал в киоске на вокзале. Дальше — история. Треки услышал Андрей Разин и нашел исполнителей. Кузнецов с воспитанниками оренбургской школы-интерната приехали в Москву. Совсем немного — и о новом коллективе уже знала вся страна.Слава, гигантские толпы фанатов и непонимание опытных музыкантов, в чем же магия таких простых "Белых роз" и "Седой ночи", — гений Кузнецова вспыхнул ярко, но блистал недолго. В 1989-м, года через три после образования группы, Сергей покинул "Ласковый май". Версий, почему он решил уйти, — много. Одна из них — разногласия с Разиным.Впоследствии Кузнецов утверждал, что продюсер обманом завладел правами на песни коллектива. Поэт продолжил заниматься музыкой и создал несколько групп: "Мама", "Маугли", "Стекловата" и многие другие. Но ни один из этих коллективов не смог повторить успех "Ласкового мая".Сергей жалел, что ушел из культовой команды, называл разрыв с ней ошибкой. И пил. Говорят, что немало. На "Ласковом мае" он не разбогател, и денег у него было не так уж много. Жил на крошечные отчисления за авторские и пенсию по инвалидности.У него был цирроз печени. Но умер он не из-за этого. У 58-летнего мужчины оторвался тромб. Композитор скончался у себя дома в Оренбурге 7 ноября 2022-го. Случайности и убийства: как ушли музыканты коллективаИ его ранняя смерть — не единственная трагедия участников группы. "Ласковый май" распался в 1992-м. В том же году случайно выпал из окна бас-гитарист Игорь Игошин. Скорбящих фанатов такая версия не устроила: появились легенды, что 19-летнего юношу кто-то столкнул. На следующий год не стало клавишника Михаила Сухомлинова: в 19-летнего парня стреляли неизвестные. Он умер на руках у друга — Юрия Шатунова. 1996-й забрал 22-летнего вокалиста Юрия Барабаша. Он разбился в ДТП. В 2004-м задохнулся угарным газом при пожаре клавишник Арвид Юргайтис. Говорят, уснул с непотушенной сигаретой. Выбраться из дома музыкант не смог. Ему было 35. Еще через два года от туберкулеза скончался бас-гитарист Вячеслав Пономарев. В 2012-м в возрасте 38 лет умер бывший клавишник Алексей Бурда. Причиной смерти стала алкогольная интоксикация. Проблемы со спиртным были и у Юргайтиса с Пономаревым.В том же 2012-м не стало вокалиста Юрия Гурова: попал в аварию. Ему был 41 год. Клавишник Игорь Анисимов погиб в драке в 2013-м. Музыканта не стало в возрасте 40 лет. Инфаркт после суда: внезапная смерть Юрия ШатуноваЛетом 2022-го фанаты попрощались с голосом эпохи — Юрием Шатуновым. В "Ласковом мае" было несколько вокалистов, да и разные составы-копии колесили по стране, но группа ассоциировалась именно с ним. Он ушел из коллектива в 1991-м, вскоре уехал в Германию, выучился на звукорежиссера, а главное — нашел любовь. Музыкант был счастлив с женой Светланой — редкость для суперзвезд. И все же "Ласковый май" не отпускал его. Он судился с Разиным — боролся против запрета исполнять песни группы. И даже выиграл в суде. Но вскоре после его победы, 23 июня 2022 года, Сеть взорвала новость: Юра умер. У него случился инфаркт. На прощании поклонники возложили к его гробу две тонны роз. Часть праха 49-летнего артиста похоронили на Троекуровском кладбище.Андрей Разин: серый кардинал "Ласкового мая"Разин пытался воссоздать "Ласковый май" — слава культового коллектива не отпускала и его. В конце 80-х — начале 90-х он придумывал и воплощал рискованные схемы по продвижению группы. Это с его подачи появились клоны коллектива. Он даже представлялся родственником президента СССР Михаила Горбачева, чтобы продвинуть подопечных. А еще выходил с ними на сцену. И тоже пел. После смерти Шатунова Разин обещал помогать его детям. И уверял, что никогда бы не поссорился с тем, если бы их не "стравили". И все же он продолжил судиться с семьей легендарного певца за права на песни "Ласкового мая". В конце ноября суд отказал Разину в единоличном владении правами на песни "Ласкового мая". Гений пиара из лихих 90-х не остановился и через несколько дней пригрозил вдове Шатунова, что передаст народу права на треки группы, если Светлана не подпишет с ним договор.

https://ria.ru/20230204/pesnyary-1849299063.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, ласковый май, юрий шатунов, знаменитости, звезды, эстрада