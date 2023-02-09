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Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок на улице Доктора Гааза
Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок на улице Доктора Гааза - РИА Новости, 09.02.2023
Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок на улице Доктора Гааза
Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка в районе Тропарево-Никулино, сообщил заммэра по... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:12
2023-02-09T10:12
2023-02-09T10:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка в районе Тропарево-Никулино, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что территория общей площадью 1,64 гектара расположена вдоль улицы Доктора Гааза рядом с ландшафтным заказником "Лес на реке Самородинке" и Юго-Западным лесопарком.В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на территории будет построено свыше 23 тысяч квадратных метров жилья, а также школа и физкультурно-оздоровительный комплекс.Предлагаемый к развитию участок в настоящее время он используется неэффективно – там находятся склады гаражные кооперативы, автосервисы и мойка. Проект развития участка может быть реализован либо собственником существующих объектов, либо городским оператором, либо инвестором, который определится на аукционе, уточняется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка в районе Тропарево-Никулино, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что территория общей площадью 1,64 гектара расположена вдоль улицы Доктора Гааза рядом с ландшафтным заказником "Лес на реке Самородинке" и Юго-Западным лесопарком.
"В ходе реорганизации на участке построят современное жилье, а также общественные объекты, где смогут трудоустроиться около 100 человек. Объем инвестиций в редевелопмент оценивается почти в четыре миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта составит около 39 миллионов рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на территории будет построено свыше 23 тысяч квадратных метров жилья, а также школа и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Предлагаемый к развитию участок в настоящее время он используется неэффективно – там находятся склады гаражные кооперативы, автосервисы и мойка. Проект развития участка может быть реализован либо собственником существующих объектов, либо городским оператором, либо инвестором, который определится на аукционе, уточняется в сообщении.