https://ria.ru/20230209/moskva-1850736480.html

Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок на улице Доктора Гааза

Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок на улице Доктора Гааза - РИА Новости, 09.02.2023

Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок на улице Доктора Гааза

Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка в районе Тропарево-Никулино, сообщил заммэра по... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:12

2023-02-09T10:12

2023-02-09T10:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка в районе Тропарево-Никулино, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что территория общей площадью 1,64 гектара расположена вдоль улицы Доктора Гааза рядом с ландшафтным заказником "Лес на реке Самородинке" и Юго-Западным лесопарком.В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на территории будет построено свыше 23 тысяч квадратных метров жилья, а также школа и физкультурно-оздоровительный комплекс.Предлагаемый к развитию участок в настоящее время он используется неэффективно – там находятся склады гаражные кооперативы, автосервисы и мойка. Проект развития участка может быть реализован либо собственником существующих объектов, либо городским оператором, либо инвестором, который определится на аукционе, уточняется в сообщении.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)