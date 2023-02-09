https://ria.ru/20230209/moskva-1850723267.html
Заммэра Ефимов: Москва заключила шестой офсетный контракт с инвестором
Заммэра Ефимов: Москва заключила шестой офсетный контракт с инвестором - РИА Новости, 09.02.2023
Заммэра Ефимов: Москва заключила шестой офсетный контракт с инвестором
Правительство Москвы заключило офсетный контракт с инвестором, который создаст производство абсорбирующего белья на условиях долгосрочной гарантированной... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T09:12
2023-02-09T09:12
2023-02-09T09:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1830983658_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_d827b5b8976246043e7d49a6c1590297.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Правительство Москвы заключило офсетный контракт с инвестором, который создаст производство абсорбирующего белья на условиях долгосрочной гарантированной закупки этой продукции городом, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что это уже шестой офсет, подписанный городскими властями с инвесторами. Контракт заключен на 10 лет, поставки городу подгузников должны начаться уже в этом году, а пеленок – во второй половине следующего.Уточняется, что победителем конкурса стала компания "Вип Камилла", которой город предоставит производственную площадку в индустриальном парке "Руднево" в районе Косино-Ухтомский.Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в этом году город планирует заключить еще 10 контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой продукции. Помимо этого, рассматриваются предложения по формированию офсетов на услуги, такие как обслуживание коммунальной техники и создание IT-инфраструктуры.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1830983658_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_c60061031b8efbb1ef653b001cc67bc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Правительство Москвы заключило офсетный контракт с инвестором, который создаст производство абсорбирующего белья на условиях долгосрочной гарантированной закупки этой продукции городом, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Инвестор определен по результатам открытого конкурса. Минимальный объем инвестиций в производство, по условиям договора, составляет 300 миллионов рублей. Москва при этом гарантирует предприятию ежегодную закупку не менее 44 миллионов единиц продукции на 11,7 миллиарда рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что это уже шестой офсет, подписанный городскими властями с инвесторами. Контракт заключен на 10 лет, поставки городу подгузников должны начаться уже в этом году, а пеленок – во второй половине следующего.
Уточняется, что победителем конкурса стала компания "Вип Камилла", которой город предоставит производственную площадку в индустриальном парке "Руднево" в районе Косино-Ухтомский.
Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский
, в этом году город планирует заключить еще 10 контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой продукции. Помимо этого, рассматриваются предложения по формированию офсетов на услуги, такие как обслуживание коммунальной техники и создание IT-инфраструктуры.