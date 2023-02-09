https://ria.ru/20230209/moskva-1850723267.html

Заммэра Ефимов: Москва заключила шестой офсетный контракт с инвестором

Заммэра Ефимов: Москва заключила шестой офсетный контракт с инвестором - РИА Новости, 09.02.2023

Заммэра Ефимов: Москва заключила шестой офсетный контракт с инвестором

Правительство Москвы заключило офсетный контракт с инвестором, который создаст производство абсорбирующего белья на условиях долгосрочной гарантированной... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T09:12

2023-02-09T09:12

2023-02-09T09:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Правительство Москвы заключило офсетный контракт с инвестором, который создаст производство абсорбирующего белья на условиях долгосрочной гарантированной закупки этой продукции городом, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что это уже шестой офсет, подписанный городскими властями с инвесторами. Контракт заключен на 10 лет, поставки городу подгузников должны начаться уже в этом году, а пеленок – во второй половине следующего.Уточняется, что победителем конкурса стала компания "Вип Камилла", которой город предоставит производственную площадку в индустриальном парке "Руднево" в районе Косино-Ухтомский.Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в этом году город планирует заключить еще 10 контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой продукции. Помимо этого, рассматриваются предложения по формированию офсетов на услуги, такие как обслуживание коммунальной техники и создание IT-инфраструктуры.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)